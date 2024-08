¿Te tomas el tiempo para cuidar de tu bienestar? ¿Cuidas tu salud y bienestar social, emocional, físico, mental, financiero, intelectual y espiritual? Si lo haces, te felicito. Si no es así, hoy es un buen día para incluir y desarrollar tu plan de autocuidado.

Pero, si dejamos un espacio para nosotros y hacemos de esto una prioridad, creando una rutina de cuidado personal constante, no solo evitamos estar agotados, estresados y cansados, sino que de manera proactiva aumentamos nuestra productividad.

¿Qué no es el autocuidado?

No es un acto egoísta, no se trata de cuidar la imagen que las personas o la sociedad tienen sobre nosotros. No consiste en realizar dietas estrictas o hacer rutinas físicas extremas.