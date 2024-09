No existe en ningún lugar del mundo un medicamento que ayude a prevenir más de 25 enfermedades, diagnósticos o patologías, o como desee llamarle a alguna afección de salud.

No lo dude, tampoco lo refute, ni lo posponga como la principal herramienta para desde hoy tomar el control de su salud y vivir de manera proactiva.

Si el ejercicio físico fuera una pastilla, no habría razón por la cual un médico no la recetara. Reduce el riesgo de mortalidad por todas las causas, con el amplio y contundente beneficio de prevenir sobre dos decenas de enfermedades, muchas de índole mortal. Esto, y más, con muy escasos efectos secundarios que no atacan el sistema inmune, si la dosis es adecuada.