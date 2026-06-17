Opinión
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¿Cuándo se irá la Junta de Supervisión Fiscal?
El Gobierno de Puerto Rico no debe esperar pasivamente que la Junta decida la fecha de su terminación. Es necesario solicitar al Congreso que enmiende la Ley Promesa para acelerar la terminación de la Junta, señala José Oyola
17 de junio de 2026 - 11:05 PM
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