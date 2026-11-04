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Leslie AdamesLeslie Adames
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:En niveles récord los bonos del gobierno federal: qué significa para la quiebra de la AEE

Puerto Rico no controla los rendimientos del Tesoro ni las condiciones del mercado municipal, pero sí debe exigir una reestructuración de la deuda cuyo servicio sea compatible con las necesidades del sistema eléctrico, dice Leslie Adames.

4 de noviembre de 2026 - 11:05 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
"It's time to face reality," indicated yesterday the director of the Office of State and Local Finance of the Department of Treasury, Kent Hiteshew, in an op-ed article for The Bond Buyer.(Thinkstock)
Una vista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en Washington, DC.

Puerto Rico enfrenta un costo de financiamiento que depende de tasas que no controla. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 y 30 años han vuelto a sus niveles más altos desde mediados de 2007 y de 2002, respectivamente.

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Economista, Director de Análisis y Política Económica, Estudios Técnicos, Inc.
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