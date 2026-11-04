Opinión
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En niveles récord los bonos del gobierno federal: qué significa para la quiebra de la AEE
Puerto Rico no controla los rendimientos del Tesoro ni las condiciones del mercado municipal, pero sí debe exigir una reestructuración de la deuda cuyo servicio sea compatible con las necesidades del sistema eléctrico, dice Leslie Adames.
4 de noviembre de 2026 - 11:05 PM
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