Puerto Rico vive hoy uno de los momentos más importantes y decisivos en su historia moderna. Quizás porque vivimos consumidos por la inmediatez de la vorágine cotidiana, no parecemos calibrar bien el hecho de que las acciones que llevemos a cabo hoy podrán decidir nuestro futuro y el de las próximas generaciones.

Las ayudas federales no son la solución a los problemas de Puerto Rico

El envío de ayudas federales ha servido como una anestesia al dolor y las pérdidas económicas han permitido mitigar los efectos en el corto plazo, pero no son la solución a los problemas de largo plazo de Puerto Rico. Podemos tener todo el dinero del mundo, pero si no tenemos una visión clara del país que queremos, y las acciones necesarias para lograr ese país aspiracional, podrán enviarnos todo el dinero del mundo, pero no necesariamente lograremos ese Puerto Rico que todos merecemos.