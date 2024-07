En días recientes, hemos presenciado lo que he llamado un “tsunami” de aumentos en los costos de varios renglones que impactan el bolsillo de los consumidores. En una sincronización tipo orquesta sinfónica, el gobierno, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la Legislatura y otros organismos han decidido habilitar aumentos en las tarifas de electricidad, agua, el salario mínimo y otras regulaciones que tendrán un efecto destructivo en el bolsillo de los consumidores.

Se ha creado la receta perfecta para destruir el bolsillo ya lacerado de la ciudadanía. No hay que tener un grado en economía para concluir que se están dando las condiciones para una espiral inflacionaria criolla, justo cuando el consumidor ya muestra fatiga y desgaste económico.

La luz y el agua

No hay nada en contra de que los trabajadores puedan cobrar los mejores salarios posibles, pero forzar estos aumentos en momentos en que muchos comercios ya están afectados por los altos costos de hacer negocios, va a provocar tres posibles efectos, aumento en los precios, despidos de empleados o cierres de negocios.

Efectos en el consumidor

Todos estos aumentos no ocurren en un vacío, sino que se materializan en un momento en el que la inflación no ha regresado todavía a su nivel normal (2%), y en el cual se está diluyendo la liquidez que proveyeron los estímulos federales luego del Covid-19. La avalancha de aumentos ocurre también en momentos en que algunos renglones como el costo de los alimentos, medicinas y los seguros de la propiedad, siguen relativamente altos, y se espera que no se normalicen hasta el 2025.