Sin comida no hay vida: la urgencia de revitalizar la agricultura

No hay que ser experto para saber que estamos al borde de una seria crisis alimentaria. Cuando hablo de crisis, me refiero a la potencial escasez de alimentos y aumento en sus precios. En el corto plazo, la inestabilidad económica global creada por el COVID-19 ha trastocado la producción y distribución de alimentos a los países consumidores, como Puerto Rico. La gente aún no lo sabe, y quizás aún no lo entienda, pero la seguridad alimentaria de la población está vulnerable.