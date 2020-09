Historia electoral: surge el Partido Unión

Esta serie presenta el desarrollo de las elecciones en Puerto Rico a lo largo de más de un siglo de historia, desde la primera elección general en 1900 hasta la de 2016. Incluye el surgimiento y cambios de los partidos y movimientos políticos; la tendencia participativa de electores, a base de las estadísticas oficiales; y los acontecimientos de especial relevancia susceptibles de afectar los resultados de un proceso electoral. Antonio Quiñones Calderón es periodista y autor de varios libros sobre política y gobierno, incluyendo “Historia política de Puerto Rico”.

La amplia derrota de los federales en 1902 provocó un fuerte debate en las filas de una colectividad que parecía languidecer. Muchos abogaban por su disolución y la creación de un nuevo partido. Simultáneamente, desde las huestes republicanas, Rosendo Matienzo Cintrón propugnaba la “unificación de la familia puertorriqueña” a través de una sola organización política cuya meta principal fuera combatir la ley Foraker. Varios adeptos republicanos se unieron a su demanda. En tanto, desde Nueva York, donde se hallaba autoexiliado, Luis Muñoz Rivera se opuso, sosteniendo que la existencia de varios partidos políticos era necesaria en toda sociedad democrática. Matienzo Cintrón insistía en que “la santa unión de todos los puertorriqueños se impone hoy más irresistiblemente que nunca. No tardará mucho sin que se nos pruebe que si no hacemos la unión política pereceremos sin remedio, seremos aniquilados fácilmente. Hoy no se necesitan partidos, ni opiniones diversas. Puertorriqueños, oídlo bien. Si nosotros no hacemos la unión y permanecemos divididos, distanciados unos de otros, demostraremos plenamente… que nuestra impotencia es definitiva y absoluta”.

En enero siguiente, el presidente del Partido Federal Americano, Santiago R. Palmer, propuso al directorio del Partido Republicano la disolución de ese partido, como habría de disolverse el suyo, para “acordar la unión de Republicanos y Federales en una sola colectividad”. El presidente republicano, Manuel F. Rossy, respondió a Palmer rechazando vehementemente la propuesta, indicándole no ser posible que “los republicanos olviden sus compromisos con el país, con el pueblo de los Estados Unidos y con su propia conciencia de luchar por el bien general y de hacer fácil y fructífera la evolución de nuestra vida orgánica”. No obstante, la propuesta unificadora no se detenía. A su regreso de Nueva York a la isla, Muñoz Rivera cambió de idea y revivió la idea de la “unión”, advirtiendo que esta “no es, no puede ser la obra de un cálculo egoísta. Es la eflorescencia de un sentimiento que brota del alma puertorriqueña”. En febrero de 1904 se efectuó una asamblea del Partido Federal Americano, en la que, en votación de 92 a 11, se acordó disolver la colectividad y fundar el Partido Unión de Puerto Rico. Durante el primer día de la asamblea se aprobó una propuesta de Muñoz Rivera, Santiago R. Palmer y José de Diego, en la que se afirmaba: “Esta agrupación no acudirá a las urnas para renovar la actual Cámara de Representantes (sic). 1ro. porque hechos repetidos y comprobados demuestran que no existe garantía alguna para el ejercicio del sufragio”. Sin embargo, en el segundo y último día de la asamblea, De Diego pronunció un fogoso discurso en el que defendió que la colectividad fuera de índole partidista y concurriera a la próxima elección para abogar por la solución del problema de estatus de la isla. Así se aprobó abrumadoramente.

En su declaración de principios, el nuevo partido señaló como factible “que la isla de Puerto Rico sea confederada a los Estados Unidos del Norte, acordando que ella sea un Estado de la Unión Americana, medio por el cual puede sernos reconocido el self-government que necesitamos y pedimos, y declaramos también que puede la isla de Puerto Rico ser declarada nación independiente, bajo el protectorado de los Estados Unidos, medio por el cual también puede sernos reconocido el self-government que necesitamos y pedimos”.

