24/7/2019: los días después de la renuncia

El 24 de julio de 2019, el gobernador era Ricardo Rosselló y hasta el 23 de julio tenía interés en quedarse y no renunciar. Pero todo eso iba a cambiar al día siguiente.

Ese día, de manera abrupta y sin ningún tipo de preparación, iba a tomar la decisión de renunciar para luego tratar de conseguir a un secretario de Estado que lo sustituyera como gobernador.

El error fue estratégico, ya que si renunciaba primero y luego iba en busca de ese sustituto(a) que tenía que ser confirmado por la Cámara de Representantes y el Senado, no iba a tener el “leverage”, el poder de negociar que necesitaba para conseguir a esa persona, a ese sustituto que finalizase su obra, que no viniese a perseguir a su gente o a cambiar su plan.

Después de renunciar esa noche del 24 de julio, comenzó la búsqueda de esa persona. Muchos fueron los nombres, muchas fueron las llamadas a los posibles candidatos para secretario de Estado y para el gobernante del resto del cuatrienio.

Se buscaba a una persona con las siguientes características: que el gobernador confiara en esa persona, que fuese una figura solemne, de consenso con el aparato político, que mantuviese su gabinete, sus proyectos, su obra, que fuese una persona en transición, que no viniese a cambiar su legado.

La clave era la transición.

Pregunté: ¿Por qué no dejar a quien le tocaba, a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced?

Me contestaron: “Porque no confiaba en que ella fuese a cumplir con sus expectativas y, además, había un tema sobre la mesa”. Supuestamente, “la secretaria de Justicia le había dicho al gobernador que contra William Villafañe no iban a haber referidos por el primer “Chat” y luego lo refirió”. Ese tema es más largo que la manera simple en que ha sido expuesto, quizás para otra columna, para un libro.

La búsqueda y la lista de los nombres para secretario de Estado fue extensa. Ustedes jamás se imaginarían toda la gente que fue contactada y mucho menos la gente que se ofreció para “servirle al país”.

Recuerden que se buscaba una persona de consenso con el aparato político y que fuese una figura solemne, pues demás esta decirles que hay jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico que fueron contactados.

Uno de esos jueces, después de ponderarlo, rechazó la oferta; otro envió un mensaje de ofrecimiento, pero ahí termino ese tema.

En la lista había personas del PNP, que habían servido en el Capitolio, que trabajaban y que inclusive hoy todavía trabajan o asesoran en el gobierno. En fin, la lista era un arcoíris de opciones y nombres que se estaban barajeando sin que el gobernador tuviera una pizca de poder de negociación.

Eso quedó demostrado cuando nombró a Pedro Pierluisi y no fue confirmado.

Su esposa, su familia, su vida como gobernador en los últimos meses del cuatrienio fueron, en gran parte, la razón por su renuncia, por su miedo a enfrentarse al proceso de residenciamiento. Proceso que inclusive, personas allegadas a él le decían que enfrentara, las mismas personas que en consenso y de manera independiente le recomendaban a alguien que él no quiso nombrar para la Secretaría de Estado.

Este proceso, al igual que muchos otros, se llevaron a cabo en distintos lugares alrededor de la isla, en constante movimiento, como si fuesen prófugos de la Justicia. De la justicia no, pero sí prófugos de un pueblo que no lo quería más en el poder.

Estoy seguro de que hoy se arrepiente, al ver como se tornaron las cosas, cómo cada cual terminó donde él no quería que terminaran, pues al momento de renunciar sin tener un plan de sucesión listo y negociado, perdió todo el control de lo que quería hacer, de lo que quería dejar, de proteger a su gente.

¡Juzgue usted!