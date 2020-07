Departamento del Trabajo: ¡qué desastre!

El plan para dejar de coger palos por las largas filas del Departamento del Trabajo funcionó.

Lo primero fue mover las largas filas de Hato Rey a Miramar, en el Centro de Convenciones. Ahí las filas se veían inclusive mas largas y llegaban a Puerta de Tierra. El problema seguía sin resolverse con solo 300 turnos por día.

Los rumores comenzaron a salir que de adentro se cobraban entre $300.00-$400.00 por “adelantar” tu solicitud y sacarte el pago. Luego fueron los arrestos por una organización criminal que se dedicaba a reclutar deambulantes para que les pagaran los beneficios.

Más recientemente, la Oficina del Inspector General ha detectado fraudes, sin contar las miles de cartas que el Departamento del Trabajo ha recibido de “supuestos patronos” que alegan haber empleado a personas que ni rinden planillas.

En medio de todo esto la firma más importante en tecnología en el Caribe, Evertec, tiene problemas y se retrasa el envío de más de 60,000 cheques a personas necesitadas.

Las filas en Hato Rey y en Miramar han sido eliminadas, pero ahora la fila es virtual y dicen que llega a Marte. Pero todo está bien, porque no se ve, no se reporta y la gente no se aglomera.

La solución, según dije, no era botar a Briseida Torres, como tampoco es botar a Evertec, aun cuando ambos han sido incompetentes en sus respectivas funciones. La situación se pondría peor, pero salieron de Briseida, dejaron a Evertec y las cosas inclusive han empeorado.

El beneficio del desempleo, el del PUA o los famosos $600.00 semanales culmina este próximo 31 de julio, y todos están en espera de una nueva legislación federal que lo extienda, con nuevas reglas y condiciones.

Esa nueva legislación traería nuevos reclamantes, que se añadirían las decenas de miles que están esperando hoy a que se les resuelva su punto controvertible.

¡Qué desastre!

Nunca había visto tanta incompetencia del sector privado con la mano del gobierno, donde el gobierno fuese la víctima y por ende los más necesitados.

Los que más han salido trasquilaos en todo esto han sido los reclamantes del desempleo del sector privado, los que no viven del sistema, los que no conocen el sistema, los que por la pandemia se han visto obligados a recurrir a ayudas del gobierno.

¡Qué desastre!

Más interesante aún es que los que cometen fraude están cobrando más rápido que a los que les corresponde.

Al menos la división de robos de banco de la Policía de Puerto Rico ha estado activa y logró desarticular una de muchas organizaciones que se han dedicado al fraude de estos fondos federales.

Tanto el gobierno como Evertec han tenido los meses de abril, mayo, junio y julio para resolver esto. Sí, 122 días sin contar unos días en marzo cuando se legislaba la medida y se sabía lo que venía.

¡Qué desastre!

¡Juzgue usted!