Ponce es Ponce; lo demás es investigación

El remolino de líos, intrigas e investigaciones en Ponce supone una historia que muy bien podría convertirse en una miniserie de la que no te podrías despegar.

Quién se iba a imaginar que un exitoso médico de Ponce pudiese crear tantos conflictos legales, patronales y hasta emocionales en tan poco tiempo.

La mayoría de los alcaldes que han terminado convictos por extorsión, conspiración y soborno comenzaron desde temprano tras su juramentación a cometer delitos. Según el Departamento de Justicia de Puerto Rico, a través de su referido a la Oficina del Fiscal Especial Independiente, este caso parece ser otro de esos, pero con un matiz distinto.

Políticamente el alcalde está prácticamente muerto y si los testigos son citados a un gran jurado como se espera, ya la situación se tornará más seria y peligrosa para el alcalde Irizarry Pabón, escribe Enrique “Kike” Cruz. (Ramón "Tonito" Zayas)

En Ponce, un acaudalado alcalde parece ser que escuchó, que obedeció, que le gustó la “brillante” idea de que sus empleados le “recaudaran” los fondos necesarios para pagar un préstamo personal de $50,000 que había hecho para gastos personales y de campaña.

PUBLICIDAD

El Departamento de Justicia de Puerto Rico hizo una investigación y determinó que había que referirlo a la Oficina del Fiscal Especial Independiente.

Lo que nadie se esperaba era que los federales intervinieran, investigaran y entrevistaran a personas con conocimiento del préstamo, de la libreta de pagos y de sus gestiones para que el alcalde no tuviese que meterse la mano en el bolsillo para pagarlo.

Todo esto está ocurriendo cuando ya los federales habían acusado a los representantes María Milagros Charbonier y a Néstor Alonso Vega por extorsionar y conspirar en esquemas para pedir dinero a sus empleados

¿O es que nadie en Ponce se había enterado de estas acusaciones?

Muchos piensan que en el Capitolio el único que sacó todo esto para afuera fue Félix “El Cano” Delgado. Yo personalmente pienso que hay otro cooperador dentro de las filas legislativas, principalmente en la Cámara de Representantes PNP. Pero ese será tema de otra columna.

La pregunta es: ¿cómo un acaudalado médico y alcalde electo cae en todo esto por $50,000? ¿Cómo es que los federales comienzan a indagar sobre este “chismecito” en la alcaldía de Ponce? ¿Cómo llegan a él? ¿Dónde se origina la cosa?

Resulta que parte del origen se alega que viene de un donativo que Oscar Santamaría le hizo al hoy alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, en un restaurante de la Ciudad Señorial y no lo reportó. De igual forma se dice que el alcalde comenzó a pagar el préstamo hasta que esa responsabilidad la asumió un subalterno. Ese subalterno pagó el préstamo hasta que más gente estuvo participando en los pagos y le devolvió la libreta al alcalde.

PUBLICIDAD

De ahí en adelante todo esto ha sido un desastre y los federales han vuelto. Mientras todo esto está ocurriendo a nivel federal y estatal son muchas y muchos los que están interesados en sustituirlo.

Políticamente el alcalde está prácticamente muerto y si los testigos son citados a un gran jurado como se espera, ya la situación se tornará más seria y peligrosa para el alcalde Irizarry Pabón.

Se asegura que al menos dos exempleados tienen inmunidad estatal y están cooperando con toda la información requerida tanto por las autoridades estatales como federales. Ambos se fueron del municipio y a uno de ellos se le ha perseguido con su patrono privado, según mis fuentes. En definitiva, que la ignorancia es impresionante, además de ser atrevida.

A eso añádale que hace una semana al alcalde le preguntaron si los federales le habían llevado una requisición de información o si se habían comunicado con él por carta y se negó a contestar la pregunta.

De los federales no haber ido la contestación era una fácil, sencilla y de una sola palabra, no. Él optó por no contestar.

¡Juzgue usted!

LEE MÁS:

Agentes federales entregan requerimiento de información en el Municipio de Ponce