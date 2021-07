Rincón: hacía falta la foto

Una foto dice más que mil palabras, al menos eso dicen por ahí. A mí me encanta analizar fotos, porque se ve tanto, dicen tanto, que es entretenido. Inclusive me leí un libro que es sobre observar y el método de enseñanza que utiliza es analizando fotos, obras de arte e imágenes que a simple vista y sin el entrenamiento adecuado, no se ve lo que está dentro de esa imagen.