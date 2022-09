Una Junta de Supervisión Fiscal atormentada

¿Por qué la Junta de Supervisión Fiscal no acaba de entender que los municipios en esta isla montañosa y en medio del océano son la primera línea de rescate, auxilio y contacto con sus habitantes?

Hoy la Junta está más atormentada que el huracán Fiona y con más agua al cuello, al ignorar por años las finanzas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

¿Por qué con los municipios están tratando de hacer algo que por años no hicieron con la AEE?

No podemos olvidar que en los pasados 10 o 12 meses meses varios alcaldes han sido convictos por corrupción. Eso no significa que todos son corruptos o que no abonan en el día a día de nuestras vidas.

Mientras, en la Junta de Supervisión Fiscal, sin un director ejecutivo desde marzo, la disfunción y la falta de unión de propósito se ve a leguas.

Discuten en Washington lentitud para lograr el mejoramiento del sistema energético en Puerto Rico

La Junta de Supervisión Fiscal permanece sin dirección ejecutiva tras la salida de Natalie Jaresko. (David Villafañe Ramos)

Durante años de dejadez con la AEE, le permitieron gastar más de $2,000 millones en contratos y asesores. En fin, los dejaron por la libre y ahorano hay dinero para pagarle a los bonistas.

Pero el tormento se ve hoy adentro, en el seno de la Junta de Supervisión Fiscal al anunciar que van a litigar la quiebra de la AEE con los bonistas y por el sur, igualito que Fiona, surge un miembro del organismo a criticar la acción y a comenzar el lamento por no acordar con los bonistas.

Por un lado, vemos a un grupo mayoritario que al menos demuestra que está buscando lo mejor para Puerto Rico, pero por otro tienes a un minúsculo grupo de miembros que quiere que lo mejor sea para los bonistas.

Todo esto camino a un tormentoso litigio que de igual manera podemos perder y en el cual quien único va a ganar, y de qué manera, van a ser los abogados, los consultores, los asesores y los cabilderos de la Junta, del gobierno y de todo el que chupe de ese litigio. El riesgo es enorme, pero la decisión final la pagamos nosotros en la factura de la luz. Para bien o para mal.

Los alcaldes y el personal municipal son los recursos de respuesta primeria ante desastres naturales. En la foto, Carlos Lopez, alcalde de Rincón, observa el parque de béisbol de la comunidad Stella de Rincón, que quedó inundado tras el paso del ciclón Fiona. (David Villafane/Staff)

Ahora, volvamos al tema de los municipios y la Junta atormentada. Desde 2017, el mismo año que comenzó a operar, hemos estado en crisis tras crisis. Vivimos ese año el golpe del huracán María, en 2019 los terremotos del sur y desde 2020 la pandemia del COVID. Mientras, con el quinto aniversario del huracán María nos llega el huracán Fiona.

En síntesis, podemos decir que han sido cinco las crisis con el verano del 2019 y la renuncia de un gobernante. A excepción de la última mencionada, en las restantes han sido los municipios y la infraestructura de los alcaldes la primera línea de respuesta y apoyo directo a la gente.

Sin embargo, para combatir nuestras serias precariedades no es posible poner en vigor a la vez los cambios que pretende la Junta de Supervisión Fiscal que debe reconocer la complejidad de nuestro sistema eléctrico y la estructura de los municipios, entre otras.

A la cañona, como lo están tratando de hacer, en medio de todos estos eventos críticos, es simple y sencillamente un acto tan irresponsable como lo que dejaron hacer en la AEE por los pasados cinco años.

Mi consejo a la Junta es que se reformulen, que se reorienten, que miren el panorama y que provean a aquellos municipios que así lo necesitan los recursos económicos para que hagan mejor la labor que han hecho hasta ahora.

El tratar de hacer una consolidación, a la cañona, asfixiarlos sin los recursos económicos es irresponsable. Además, es inhumano, pues ponen vidas en riesgo.

El clima no va a cambiar, las emergencias, los desastres no van a cesar. Tampoco va a cambiar la responsabilidad de los municipios y sus alcaldes con el pueblo.

La realidad hoy y por los pasados años ha sido así, pero si la Junta de Supervisión Fiscal quiere reescribir la historia, que lo hagan, pero que a la vez asuman su responsabilidad y riesgo de sus decisiones.

Los errores se pagan con dinero y esto no es la excepción.

¡Juzgue usted!

