Antes de cambiar el ERP, revisa tu empresa
Según Juan Carlos Valda, esa decisión empieza por revisar procesos reales, escuchar a quienes los ejecutan y acordar reglas que puedan cumplirse
12 de octubre de 2026 - 10:30 PM
12 de octubre de 2026 - 10:30 PM
“Con este sistema ya no podemos seguir”, dice el empresario mientras intenta entender por qué el stock que aparece en pantalla nunca coincide con el depósito. Administración trabaja con planillas propias, ventas promete entregas sin consultar y producción organiza sus prioridades como puede. Frente a semejante desgaste, comprar un ERP (Enterprise Resource Planning) nuevo parece una salida razonable, aunque conviene detenerse a mirar qué parte del problema pertenece al software y cuál a la manera de trabajar.
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