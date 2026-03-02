Opinión
El riesgo de una empresa familiar no está afuera
El fundador que construyó la empresa con esfuerzo y sacrificio tiende a proteger el modelo que lo llevó al éxito, mientras que la segunda generación percibe oportunidades de innovación que muchas veces no logran implementarse por falta de espacio real para decidir, apunta Juan Carlos Valda
2 de marzo de 2026 - 11:06 PM
