La factura vence, el dinero no aparece y recién entonces empieza la preocupación. Administración reclama, el vendedor llama al cliente, alguien revisa el remito y otro intenta averiguar si la factura fue recibida. La empresa siente que acaba de aparecer un problema de cobranzas, aunque muchas veces lo único que apareció fue la consecuencia visible de errores cometidos bastante antes.

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