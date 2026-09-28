Opinión
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La morosidad se construye antes de que venza la factura
La morosidad rara vez nace el día del vencimiento, puede haber empezado cuando se aceptó un cliente sin mirar cómo paga, cuando se acordaron condiciones ambiguas, cuando se trabajó sin orden de compra, señala Juan Carlos Valda
28 de septiembre de 2026 - 10:30 PM
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