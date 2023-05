Lecciones de los países nórdicos

Hace poco, en medio de una charla, una de las participantes me comentó que el problema en Puerto Rico no era que los impuestos fueran altos, es que no se veía “el beneficio de pagarlos”. La participante añadió que “deberíamos ser como los países nórdicos donde se ve el beneficio de pagar los impuestos”. Como consecuencia de dicho intercambio redacto esta columna.