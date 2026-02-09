Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónLa opinión experta
Suscriptores
OPINIÓN
La opinión experta
Bianca Corujo CollazoBianca Corujo Collazo
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:¿Qué es eso de invertir en “startups” y cómo se hace?

La ventaja principal es el potencial de multiplicación del capital: si eliges bien, tu inversión puede crecer significativamente a medida que la empresa escala, señala Bianca Corujo Collazo

9 de febrero de 2026 - 11:07 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Parallel18 en sus nuevas instalaciones donde reciben a la primera generación de starups.
Programas como parallel18, Grupo Guayacán o iniciativas de Bravo Family Foundation organizan Demo Days, donde los emprendedores presentan sus proyectos a posibles inversionistas. (xavier.araujo@gfrmedia.com)

Invertir en un startups puede sonar intimidante, reservado solo para grandes fondos o expertos en finanzas, pero la realidad es que no es tan difícil como parece. Más allá del capital, invertir en una startup es una oportunidad para aportar valor, aprender y formar parte de su crecimiento desde sus primeras etapas.

Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Enfoque PymesEmpresarios puertorriqueñosStartups en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Bianca Corujo Collazo

Bianca Corujo Collazo

Arrow Icon
Ventures Manager de Parallel 18
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: