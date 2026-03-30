Ser parte de Enfoque Pymes durante este primer año de vida de la revista ha sido, para mí, una experiencia muy valiosa, no sólo por la posibilidad de publicar columnas en un medio tan significativo, sino también por la oportunidad de acercarme a los pequeños y medianos empresarios de Puerto Rico desde un espacio pensado para ellos, para sus desafíos reales y para las necesidades concretas que enfrentan todos los días.

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