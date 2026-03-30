Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Un año de reflexión y aporte a la comunidad pyme en Puerto Rico
A lo largo de muchos años trabajando con pequeñas y medianas empresas, he comprobado que hay preocupaciones que se repiten en distintos países y contextos, señala el argentino Juan Carlos Valda
30 de marzo de 2026 - 11:05 PM
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