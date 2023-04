500 años más de colonia

El jueves, el gobernador Pedro Pierluisi, la comisionada residente Jenniffer González, tres o cuatro congresistas estadounidenses y unos cuantos curiosos más se juntaron en un torno a un podio, con el imponente capitolio estadounidense en Washington haciéndoles de telón de fondo, en una mañana primaveral que no lograba aún desprenderse del todo de los fríos invernales, para un acto de grande pompa, pero escasa importancia.

Presentaban, por enésima vez, un proyecto que intenta vincular al Congreso de Estados Unidos, dueño del territorio de Puerto Rico desde hace 125 años, con un plebiscito de status. Ni las muchas veces que durante el acto dejaron caer el pesado vocablo de historic, ni los aspavientos con que algunos celebraron el suceso desde allá o desde acá, pudieron levantar el perfil de lo acontecido.

El status colonial es el problema más importante que tiene Puerto Rico. La silueta de su sombra perversa se ve en todos los grandes problemas puertorriqueños de siempre.

Estos incluyen la economía artificial generada por transferencias desde afuera y a merced de lo que se haga o no se haga desde allá, la crisis social producto del altísimo nivel de dependencia en que han vivido paralizadas generaciones en vastos sectores de la población y la violencia homicida que nos ahoga, cuyo combustible es la desigualdad producto de una economía de extracción incapaz de producir para todos y por la circulación por nuestras calles drogas y armas que entran por fronteras bajo control de otros.

Es un problema fundamental, central, de Puerto Rico, que no debía solucionarse mañana; debió solucionarse cuando menos hace cien años. Pero el proyecto presentado con fanfarrias el jueves no es la solución, porque no llegará a ningún lado. Los que lo presentaron lo saben. Muchos de los que los apoyan también.

El gobernador Pedro Pierluisi, y la comisionada residente Jenniffer González durante el décimo proyecto de status que se presenta en los pasados diez años. (Twitter)

No hay interés en lo absoluto en el Congreso de Estados Unidos en atender el tema del status de Puerto Rico. El gobernador y la comisionada residente (menos él que ella, que lleva seis años allá con este tema como supuesta prioridad), ni los congresistas que les acompañan en este teatro, tienen la culpa de la falta de interés de Washington en este problema.

Esa es la única y absoluta responsabilidad de los poderes en Estados Unidos que no se avergüenzan de mantener una colonia en pleno Siglo XXI, 70 años después haber intentado engañar al mundo con el fraude del Estado Libre Asociado (ELA).

Pero Pierluisi y González, más todos los que le hacen corte y coro en esta farsa, sí son culpables de permitirle a Estados Unidos salirse con la suya prestándose a la pantomima de que este proyecto, y el idéntico que se presentó en la pasada sesión cuando ya no había tiempo de llevarlo a buen término, son esfuerzos genuinos de la descolonización por la que hace mucho no podemos esperar más.

Sus actuaciones los pintan más como cómplices que como opositores de la colonia. Hablan en todas las esquinas de la desigualdad en el trato en programas federales, del estado de indefensión colonial de Puerto Rico, de la “ciudadanía de segunda clase”, del discrimen contra los ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico. Pero ante tales ofensas, van derechitos ante el que los trata así con un proyecto de vez en cuando que todo el mundo sabe que no va a llegar a ningún sitio.

Muchos se preguntarán: si Estados Unidos no tiene interés en atender el status de Puerto Rico (o en considerar la estadidad, que hoy tiene apoyo mayoritario aquí, según la última consulta local), ¿qué se puede hacer que no sea seguir tocando la puerta a ver si un día se deciden a abrir?

Esta no es una columna de consejos políticos. Pero en la historia de innumerables gestas por derechos civiles hay una plétora de precedentes de qué se ha hecho en estos casos.

Los estadistas, por ejemplo, comparan su lucha con la de los negros por los derechos civiles. Los negros no estaban esperando tranquilos mientras tocaban la puerta a ver si si algún día los blancos se la abrían. Organizaron huelgas, boicots, desafíos a la autoridad y actos de desobediencia civil para hacerse escuchar.

Ricardo Roselló, uno de los seis miembros de la delegación congresional en la sombra, mejor conocida como los cabilderos de la estadidad, dice tener una “delegación extendida” de varios miles de miembros.

Marcha a favor de la estadidad en San Juan en 2014. (Angel M. Rivera / STAFF)

¿Quién dice que no son suficientes para organizar protesta del tipo de la que hicieron los negros? ¿No llamaría eso la atención a la causa de Puerto Rico de una manera que nada lo ha logrado desde la campaña contra la presencia militar en Vieques, con gente carne y hueso parándose frente a aviones militares y entre bombas vivas para impedir los bombardeo y decirle al mundo qué pasaba allí?

Lo que pasa es que ese tipo de estrategias implica riesgos, de seguridad, incluso de cárcel, del tipo que no se ha visto a muchos estadistas dispuestos a asumir.

Por el contrario, se puede decir que la causa, en vez de riesgos, ha traído, a más de uno, cuantiosos beneficios en nombramientos, empleos, contratos, riquezas, todo lo que caiga por ahí.

El último ejemplo de esto, si hiciera falta, son los cabilderos de la estadidad: $90,000 anuales cada uno – menos Rosselló – más $30,000 en gastos. Una dijo que ese dinero no le da para vivir y no quiere rendir cuentas de sus finanzas; otra se pasa quejándose de que no le pagan los reembolsos y una tercera no hace ni siquiera el aguaje de que trabaja por lo que se le paga mientras dedica su tiempo a mil asuntos que no tienen nada que ver con la estadidad.

El gobierno de Estados Unidos, mientras tanto, gozándose todo esto.

Más de 140 proyectos de status han ido y venido desde que llegaron aquí hace 125 años, según el profesor Charles Venator. Diez han nacido y muerto por falta de atención nada más desde el 2012, cuando hubo la primera votación de la que se puede decir que ganó la estadidad. En el 2017, el liderato estadista andaba por Washington pregonando la locura de que el 97% aquí quería la estadidad. Después, los cabilderos. La crisis que prometió la comisionada residente no llega. All is quiet in the western front, como se titulaba aquella novela hace poco hecha película.

500 años más dura la colonia así.