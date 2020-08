El mucho pedir

En algún momento de la tarde o noche de hoy, si las dificultades de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) lo permiten, dos de las cinco personas que aspiran a la gobernación por los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD) alzarán las manos triunfantes. A menos que algo impensable pase en los próximos tres meses, uno de esos dos que levante esta tarde o noche las manos será en enero del año próximo el nuevo gobernador o gobernadora.

A unos más que a otros, pero a todos los conocemos. En alguna medida, todos han tenido o la oportunidad de poner en práctica sus talentos frente a nosotros. Siendo así, caben un par de preguntas, si no incomodan.

¿Cuenta alguno de ellos con las ideas, la capacidad, la experiencia, la imaginación o la voluntad para enfrentar nuestros monumentales problemas? En alguna de las capacidades en que se han desempeñado, ¿ha habido algo que haga que cualquiera de nosotros diga, sin ninguna reserva, ‘este es el que Puerto Rico necesita’?

¿Ha hecho alguno de ellos algo, desde sus puestos electivos, que deje a cualquiera de nosotros estupefacto o maravillado de la increíble capacidad, voluntad o temple que haya demostrado para resolver un problema grave con el que se hubieran enfrentado?

Alguien dirá: este está pidiendo mucho. Es cierto.

Pero no es capricho. Puerto Rico necesita mucho. Los problemas no son menores. Son descomunales. La cosa no está para ensayos ni para segundas oportunidades. Puerto Rico enfrenta una debacle institucional sin precedentes que nos ha llevado a una virtual parálisis colectiva que requiere de acciones audaces y radicales.

Es obligatorio, por lo tanto, pedir mucho. Cada cual tiene que preguntarse, al votar hoy o en noviembre, quién tiene los planes específicos, la capacidad probada, la trayectoria que haga confiar en que no se dejará amedrentar por esa bestia mitológica de mil cabezas en que se ha convertido la vida en Puerto Rico y que podrá enfrentar todos los problemas que ya no aguantan más.

¿Quién de los que aspira ha dicho cómo va a resolver el déficit estructural, que es la diferencia entre ingresos permanentes y gastos permanentes? Por eso es que en algún momento no se pudo pagar deuda y dar servicios a la vez. Por eso (y porque siendo una colonia el Congreso de Estados Unidos puede hacerlo) hay una Junta de Supervisión Fiscal, el organismo antidemocrático que lleva cuatro años ordenando recortes aquí y allá tratando, hasta ahora sin éxito, de que aquí se pueda cuadrar un presupuesto.

¿Quién ha dicho durante la campaña qué va a hacer para resolver eso? ¿Quién ha hecho una conferencia de prensa con una tabla Excel diciendo ‘así voy a resolver’? ¿Quién se ha comprometido a frenar la orgía de contratos a conectados que lleva décadas succionándole la vida al fisco puertorriqueño?

En el transcurso de los últimos años, Puerto Rico se ha convertido en lo que en toda regla es un estado fallido, incapaz de cumplir con sus más elementales funciones.

Ninguna agencia sirve. Cada vez que cualquier crisis alumbra hacia cualquier rincón de la institucionalidad, lo que se ven son ruinas.

Pasó con el huracán María y sus miles de muertos, la inmensa mayoría no por la fuerza de ningún viento, sino por la desastrosa respuesta. Pasó con los temblores de enero. El Estado estuvo días paralizado. La gente a cargo no sabía ni dónde estaban los suministros de emergencia. Hay denuncias de que se aguantó ayuda para que pudieran repartirlas políticos.

En la pandemia de COVID-19, igual. La lámpara alumbró hacia el Departamento de Salud, que resultó ser un esqueleto de agencia para colmo dirigido por politiqueros e incompetentes al que le ha tomado meses montar una respuesta a la emergencia.

También alumbró hacia el Departamento del Trabajo, que ha encontrado increíbles dificultades para distribuir los cheques de los desempleados. Y alumbró hacia el Departamento de Educación, que no pudo cumplir con su responsabilidad constitucional de dar educación gratuita a miles de niños y niñas.

Casi todos los problemas de las agencias públicas tienen raíz en lo mismo: no dirigen las personas más capacitadas, sino las mejor conectadas con el partido. ¿Ha visto un plan de algún candidato para erradicar la nefasta práctica y establecer el modelo de meritocracia, mediante el cual nadie es empleado ni ascendido si no demuestra mediante exámenes que tiene las capacidades para el puesto?

¿Alguno ha presentado un plan contra esto? Por el contrario, a algunos se les ha visto felices exhibiéndose sin pudor con esa plaga del servicio público que son las organizaciones de empleados afiliados a partidos. Esa es la gente que por lo general no está en las agencias dando servicios, sino recogiéndole dinero al partido y viendo quién va y quién no va a las caravanas. Exhibiéndose con ellos, los candidatos que hoy le piden su apoyo avalan esas despreciables prácticas.

Wanda Vázquez lleva un año al frente de esto. Vale la pregunta de si se le ha visto voluntad o capacidad de afrontar estos problemas o, por el contrario, de aprovecharse de todos estos vicios para seguir en el poder.

Pedro Pierluisi gravita por las entrañas del PNP al menos desde los años 90, fue comisionado residente por años y presidió ese partido por casi todo el cuatrienio pasado. ¿Se le conoce algún interés en derrumbar estos muros?

Carmen Yulín Cruz ha sido alcaldesa de San Juan por casi ocho años. ¿Se ve en la Capital, que es la cara de Puerto Rico, un cambio radical, una transformación innegable, como las que se pueden hacer, no digamos en ocho, sino en dos o tres años?

Cuando se le señala esto, ella apunta a las dificultades que enfrenta cualquier administrador. La pregunta es: ¿no es en las dificultades donde se prueba quién es quién?

Eduardo Bhatia presidía el Senado cuando estalló la quiebra y llegó Promesa. Aprobó en el Senado el último préstamo que se pudo hacer desde el Estado Libre Asociado (ELA).

Ha estado cómodo en el establishment toda la vida. Se mueve como pez en el agua en Washington entre la gente que mantiene a Puerto Rico bajo un régimen colonial, sin conflicto aparente. ¿Ha demostrado que será la figura hercúlea de la que se puede tener la esperanza de que derrotará estos minotauros?

Carlos Delgado Altieri, mientras tanto, ha sido alcalde de Isabela por veinte años. ¿Es Isabela hoy el municipio modelo al que todo Puerto Rico aspira a imitar? Tiempo le ha sobrado para eso. Como jerarca del PPD por mucho tiempo (ha sido vicepresidente y secretario general), ¿ha demostrado algún afán de cambiar la ruta de Puerto Rico o cree que se puede seguir navegando en mar picado tratando de que el agua no entre al barco?

Hoy es solo una fase de la campaña. Únicamente dos de ellos siguen con vida política a partir de esta noche. Pero las preguntas permanecen. Tienen que seguirlos en el sueño y en la vigilia. En las cuestas y en los llanos. Al norte y al sur. Vivimos tiempos críticos. Se acerca otra oportunidad de tomar decisiones mejores de las que nos trajeron a donde estamos hoy. No tengamos miedo de pedir mucho. Puerto Rico merece ese mucho.