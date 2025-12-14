Unas horas después de que la gobernadora Jenniffer González anunciara el pleito legal de su administración contra LUMA Energy , el consorcio estadounidense-canadiense que maneja la red eléctrica desde 2021, buena parte de los medios de comunicación, así como las ciudades, amanecieron inundados por una campaña de propaganda oficial apuntalada por el lema “misión cumplida”, como si ya se hubiera “cumplido” algo.

