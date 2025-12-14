Opinión
prima:La misión por cumplir

Apenas presentado el pleito contra LUMA, que no se va a resolver de manera rápida ni sencilla, la gobernadora exclamó “misión cumplida”, lo cual revela mucho de lo que hay detrás de la movida, escribe Benjamín Torres Gotay

14 de diciembre de 2025 - 1:00 AM

La gobernadora fue prácticamente forzada a prometer la salida de LUMA cuando, en plena campaña de 2024, se multiplicaban los apagones y toda la oposición, que no tenía el trasfondo con LUMA que tiene el PNP, prometía sin ambigüedad sacar a la empresa. (xavier.araujo@gfrmedia.com)

Unas horas después de que la gobernadora Jenniffer González anunciara el pleito legal de su administración contra LUMA Energy, el consorcio estadounidense-canadiense que maneja la red eléctrica desde 2021, buena parte de los medios de comunicación, así como las ciudades, amanecieron inundados por una campaña de propaganda oficial apuntalada por el lema “misión cumplida”, como si ya se hubiera “cumplido” algo.

