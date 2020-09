Otro marronazo a las instituciones

Hay alguna probabilidad de que Osvaldo Soto de verdad crea que él tiene la capacidad para ser contralor de Puerto Rico. Dijo hoy en radio: “me siento totalmente preparado y capacitado para ocupar el cargo”. Tal manifestación de rampante confianza de seguro no la habrían verbalizado ni los experimentados contadores públicos autorizados que han ocupado antes ese puesto, pues por más que uno sepa de X o Y tema a un empleo nuevo siempre se llega necesitando aprender una que otra cosita.

También puede que la gobernadora Wanda Vázquez de corazón crea que su protegido, cuya experiencia laboral conocida es como comunicador, puede hacerse cargo de tan crítica y altamente especializada función. Después de todo, ella llegó a la gobernación de un día para otro, sin saber del cargo más de lo que sabe cualquiera que haya visto a alguien gobernando. Ella, desde su propio punto de vista, no lo ha hecho mal, tanto que quería quedarse cuatro años más.

En fin, no serían ni Soto ni Vázquez las primeras personas que viendo a alguien haciendo algo desde las gradas dicen, sin pensar mucho: ¡eso lo puedo hacer yo!

Pero, en la ardiente polémica que se ha desatado tras la designación de Soto como contralor, lo que piensen él y Vázquez importa muy poco.

Lo que sí importa, y mucho, es que, aparte de ellos dos, prácticamente todo Puerto Rico sabe que Soto, al día de hoy, e independientemente de lo que diga la ley, no tiene las competencias para ese puesto. Y las consecuencias de esa certeza pesan demasiado en nuestro ya complicado clima social.

No hay mucho que argumentar sobre las cualificaciones de Soto para el puesto. Para ser director de una orquesta, hay haber tocado algún instrumento. Para ser director de una oficina que se dedica a hacer complejísimas auditorías, hay que haber hecho, o supervisado, alguna auditoría, compleja o sencilla, en la vida. No se conoce hoy de nada en el trasfondo profesional de Soto que apunte a que conoce algo, no digamos siquiera mucho, de esa función esencialísima de la Oficina del Contralor, más allá, quizás, leer sus informes, como hemos tenido que hacer alguna vez todos los periodistas.

El excontralor Manuel Díaz Saldaña, quien fue designado al puesto por un gobernador del partido de la gobernadora, explicó en términos prístinos lo insensato de esta designación.

Dijo al diario Metro que para ser auditor en la Oficina del Contralor se requiere una preparación y unos créditos universitarios específicos, sin los cuales no se cualifica para trabajar allí. Se hizo entonces las más elementales, las más sencillas y básicas de todas las preguntas posibles: ¿cómo una persona que no tiene esa preparación y esa experiencia va a estar supervisando auditores que se le exige para entrar a la Oficina del Contralor tomar unos exámenes, cumplir con unos requisitos bien estrictos en preparación académica? ¿Cómo esta persona pretende venir a supervisar a todos esos auditores?"

La experiencia profesional conocida de Osvaldo Soto es como comunicador.

Los buenos jefes, más que supervisores, son guías. Son del tipo de persona al que un supervisado va cuando, como se dice en Puerto Rico, se le tranca el bolo. Cuando un auditor se encuentre con un problema de contabilidad complejo, por no decir con un esquema de corrupción indescifrable, y de momento no sepa por dónde seguir, y vaya donde Soto a pedirle guía, ¿qué este, con todas las buenas intenciones que pueda tener, va a poder decirle, dada su total falta de experiencia en eso de auditorías?

El país sabe, y lo ha demostrado desde que el martes se supo de esta designación, que Soto no cuenta con las calificaciones para el puesto y que su nombramiento no es más que un premio de la gobernadora a un funcionario que le ha sido leal, que ha manejado al gusto de ella las modestas operaciones de la Oficina de Asuntos Públicos de Fortaleza y que, en premio a eso, quiere dejarlo en una silla de $129,000 al año de la que no lo pueden sacar por toda una década.

Aquí es, entonces, que la cosa se pone más grave y se convierte ya en un problema de sociedad, de país, que supera por mucho a Soto y a Vázquez, quienes al final del día son meros accidentes en todo esto.

Las instituciones en Puerto Rico, sobre todo las gubernamentales, tienen un gravísimo problema de falta de legitimidad. La gente ni les cree ni les tiene confianza porque no sirven. No sirven porque por lo regular no están dirigidas por las personas más capacitadas, si no por las más leales a políticos o a partidos.

Esa es la causa de mucho del desorden social en que vivimos. Porque nadie confía, y porque se ve a gente en las más altas esferas comiéndose las luces del semáforo, es que, por ejemplo, decenas de miles creen que pueden solicitar un beneficio de desempleo que no les corresponde.

Si es no es el problema más grave que tiene Puerto Rico en este momento, está cerca. Ha llegado esto al punto de que es una amenaza para nuestra vida colectiva. Por eso es que estamos en bancarrota, no arranca la economía y hay tanta desigualdad, porque desde las mismísimas esferas desde las que supone que se promueva el orden social se promueve, en cambio, el desorden y el favoritismo.

Vázquez y Soto no inventaron este problema. Pero la primera designando a su oficial de comunicaciones para un importantísimo puesto para el que no está cualificado, y el segundo aceptándolo, se convirtieron en el más crudo ejemplo de esta debacle que hayamos visto en muchísimo tiempo.

Nadie en su sano juicio en todo Puerto Rico cree hoy que Soto sea la mejor persona posible para ese puesto. Innumerables contables, CPA’s y profesionales con vasta experiencia en auditorías, que se quemaron las pestañas estudiando o trabajando por años en este campo, incluyendo al muy bien reputado secretario de Hacienda, Francisco Parés, saben que nada de eso vale, que lo que vale es ser fiel.

La gobernadora, no debiéndose ya políticamente a nadie, podía haber aprovechado la oportunidad para empezar el largo proceso de sanación y despolitización que necesitan nuestras instituciones. Decidió, en cambio, darle otro marronazo más y quedarse mirando para el lado a ver quien le dice algo. ¿Nadie lo hará?