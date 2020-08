Otros años complicados

Miren cuán grande es el enredo en que está hoy Puerto Rico.

Hay una primaria hoy a la que están convocados los miembros de los partidos Popular Democrático (PPD) y Nuevo Progresista (PNP), dos colectividades que entre ambas obtuvieron 1,136,949 votos íntegros en las elecciones de 2016. Eso fue el 72% del total de votos emitidos en esos comicios.

De esa primaria seguramente sale el próximo gobernador o gobernadora. Eso quiere decir que el evento no es algo menor. No es menor por eso, ni por lo siguiente: lo organizan los mismos que tienen a su cargo las elecciones generales que están pautadas para dentro de menos de tres meses, las cuales nos incumben, en mayor o menor grado, a todos los adultos que vivimos aquí.

Pues algunos recordarán que esta primaria estaba pautada para el domingo pasado. Y que esa jornada terminó en uno de los días más tristes de nuestra historia.

La mayoría de los electores no pudieron votar en las primarias de la semana pasada.

La votación no pudo concluir porque a la inmensa mayoría de los centros de votación no llegaron las papeletas, algo nunca ocurrido ni imaginado. El asunto al final del día tuvo que se dilucidado por el Tribunal Supremo, que decidió, entre otras cosas, que se siga votando hoy donde el domingo pasado no se pudo

En el Supremo no hubo plétora de palabras bonitas para los autores del fiasco. Maite Oronoz, jueza presidenta, usó términos como “fracaso”, “nefasto” e “inaudito” para describirlo. También escribió: “las ejecutorias de unos pocos pisotearon uno de los derechos sagrados de los ciudadanos”.

La jueza Anabelle Rodríguez dijo que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila, es un “néofito” que “le demostró al país su patente incapacidad con un mínimo de eficacia el cargo al cual fue designado”.

Juan Ernesto Dávila, presidente de la CEE ,de quien la jueza del Tribunal Supremo Anabelle Rodríguez dijo que es "un neófito" que "le demostró al país su patente incapacidad con un mínimo de eficacia el cargo al cual fue designado”.

El juez Luis Estrella dijo que lo ocurrido fue “uno de los fracasos a la justicia electoral y a la democracia más lamentables en la historia de Puerto Rico” y que la administración del evento fue “incompetente y seriamente negligente”.

En Puerto Rico lo insólito de algo que ocurre solo lo supera algo más insólito que viene como consecuencia. Por ejemplo, el gobierno está en bancarrota, lo cual es insólito. Pues a ese insólito solo lo supera el saber que la mayoría de la gente quiere seguir encargándole el gobierno a los mismos que lo quebraron.

La resaca del fiasco primarista va en esa misma línea. Todos los que perpetraron la atrocidad están hoy tranquilitos en sus sillas. Ni uno perdió su trabajo. Los dos que han dicho que van a renunciar, los comisionados electores del PPD, Lind O. Merle, y del PNP, María Dolores Santiago, habrían tenido que hacerlo como quiera.

De la primaria salen nuevos presidentes de sus partidos; el puesto de comisionado electoral es de la confianza del nuevo incumbente.

El principal responsable de la debacle, Dávila, quien llevó al país a esta vergüenza porque viendo todo derrumbarse mantenía la “esperanza” de que por arte de magia la cosa iba a salir bien, ha dicho que está conforme con su desempeño y que no sabe si renunciará.

Esto le costó más de un millón al enclenque fisco. Le costó la confianza que el país en general le tenía el sistema electoral. De seguro va a contribuir al alarmante aumento en los contagios del Covid-19. Pero hasta que el Departamento de Justicia acogió el jueves una queja del representante Luis Vega Ramos, nadie investigaba este escándalo de tan enormes proporciones.

Y el Departamento de Justicia, bendito, ya sabe: el cirujano general no recomienda aguantar la respiración esperando que haga algo.

Terminó esto mostrándonos, una vez más, las vértebras del profundo descalabro institucional d la colonia. La gente en las funciones más esenciales fracasa de la manera más estrepitosa y pública y sigue adelante como si nada.

Hasta los felicitan si cumplen tarde y mal. Mira a su alrededor y pregúntese si no es verdad.

Es como si operaran en una dimensión distinta de la realidad, como si le aplicaran códigos distintos que al resto de los mortales. Así va la colonia de precipicio en precipicio.

Vivimos meciéndonos en un puente colgante. Todo es el borde del abismo. El fracaso es la norma. Por ahí andan los autores de esto prometiendo “cambio” y gente creyéndoles.

La mayoría de nosotros que falle tan estrepitosamente en una tarea de tanta envergadura no dura 24 horas más en el puesto.

En la colonia, se sobrevive, porque para sobrevivir no hacen falta ser eficaz, ni exitoso; hay que ser leal. Si le tienes lealtad al que manda, ni apretando sin querer el botón de la bomba atómica te botan. Cuando botan a alguien es solo cuando se convierten en problema político.

Por eso usted ve que cuando salen nunca es porque no sirven, sino para no ser “distracción”.

En el tema este de la primaria, dicen que cambiar de gerencia ahora afectaría el curso del proceso, como si la cosa hasta ahora hubiera sido ingeniería alemana. Cuesta creer que no haya aquí nadie capaz de gerenciar bien este proyecto.

Lo que no hay es alguien capaz y al mismo tiempo dispuesto a hacerle genuflexiones a los políticos que, tras bastidores, son responsables de esta vergüenza.

Lo que nos dijeron se puede resumir así: pa’ lo que falta, que venga el resto. El resto no es bonito.

No hemos visto el último episodio de esta tragedia. Difícil que en una semana estén listos los que no pudieron estarlo en los meses y años desde los que se sabe que había primarias en el verano del 2020.

Han estado apareciendo por ahí cajas con papeletas. Eso es gravísimo. Las papeletas son artefactos que en estos tiempos se guardan como tesoros, hasta en bóvedas, custodiadas por guardias armados. En insólito que estén circulando por ahí por la libre.

La semana pasada, no se llegó a la segunda parte de este proceso: al conteo. Hay informes de que las máquinas de escrutinio no están programadas y de que no se han hecho los simulacros de recibo de resultados que permitirían detectar problemas en esa parte tan tremendamente esencial del proceso.

Nos esperan, pues, otro día, otros meses, otros años complicados.