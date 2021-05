Pantomima en el Capitolio

Hasta aquí trajo la quiebra a la colonia: el gobernador del Estado Libre Asociado (ELA), que hoy es Pedro Pierluisi Urrutia, dando ante legisladores emperifollados un mensaje de presupuesto que fue en realidad para los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, que no estaban presentes, pero de los que no se puede descartar que, si no por disciplina tal vez por diversión, estuvieran mirándolo por televisión o por internet.