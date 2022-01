Pensando en voz alta

En el verano de 1992, viví una crisis personal. Tomaba las últimas clases de mi bachillerato en periodismo. En días, me tocaba ir a buscar trabajo en los medios. De repente, el muchacho del barrio Peñuelas de Santa Isabel no podía seguir ya evadiendo un temor que no había querido enfrentar desde que le dio con estudiar periodismo: ¿cómo yo, sin experiencia ni conexión alguna, venido de un mundo tan distante de los medios, iba a encontrar trabajo como periodista?