6 de septiembre de 2025
79°lluvia ligera
Mujer Sin Límite
Suscriptores
OPINIÓN
Mujer Sin Límite
María Marín
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

Manual práctico para la mejor venganza

El sentimiento más devastador y destructivo que existe es el odio, el cual no afecta en nada al odiado, pero destruye a quien odia

6 de septiembre de 2025 - 10:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El sentimiento más devastador y destructivo que existe es el odio, el cual no afecta en nada al odiado, pero destruye a quien odia, escribe María Marín (Shutterstock)

¿Alguna vez te han herido u ofendido de tal forma que has contemplado la venganza? ¡Por supuesto que sí! No importa cuán buenos seamos, a todos en algún momento de la vida nos ha pensado por la mente vengarnos.

Y es que, por naturaleza, el ser humano desea herir a su atacante con el propósito de aliviar el dolor causado y recuperar su ego herido y “pisoteado”.

Sea por una infidelidad, humillación, traición o maltrato de una expareja, un amigo, compañero de trabajo o un desconocido, cuando te hacen daño, la reacción inmediata es desear que la persona que te hirió pague por lo que hizo. Por ejemplo, una mujer que su marido la deja por otra, lo primero que piensa es: “¡Me las va a pagar!”.

No importa lo que te hayan hecho, una venganza jamás es buena para ti. Llevar a cabo una represalia es letal para tu alma. Todo lo que hacemos en la vida, sea bueno o malo, se nos devuelve, por eso, si haces el mal, aun a quien lo merezca, te perjudicarás a ti mismo. ¡Nunca tomes “la justicia” en tus manos!

Cuando sientas rencor y tengas la tentación de vengarte hazte estas dos preguntas: ¿Realmente la venganza sanará la herida y será un bálsamo para mi corazón? ¿Vale la pena invertir mi valioso tiempo deseándole mal otro? Te aseguro que la respuesta a ambas es ¡NO!

Pregúntale a cualquiera que se haya vengado, y sin dudas te dirá que la satisfacción de la venganza nunca sanó su herida y, para colmo, cayó tan bajo como el agresor. Hay unas palabras sabias que dicen: “La mejor venganza es la indiferencia”.

No permitas que la ira y el rencor se apoderen de ti. El sentimiento más devastador y destructivo que existe es el odio, el cual no afecta en nada al odiado, pero destruye a quien odia.

Olvidar un daño no se logra de la noche a la mañana, pero ten por seguro que el tiempo lo cura todo. Decide vivir tu vida plenamente y no permitas que el pasado te robe las bendiciones que trae para ti el presente.

María Marín
ACERCA DEL AUTOR
María Marín

María Marín

Arrow Icon
Motivadora, Escritora e Influencer
