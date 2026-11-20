Opinión
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IA: la próxima vitrina de los negocios
Usamos ChatGPT para buscar un servicio, conocer alternativas, hacer preguntas sobre una empresa y, eventualmente, interactuar con un representante virtual del negocio, escribe José Hernández Falcón
20 de noviembre de 2026 - 10:15 PM
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