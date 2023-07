Sobre este columnista

Nacido en Santurce, Puerto Rico, Josué se caracteriza por el compromiso que siente por la comedia y la integración de toda la familia en este tipo de eventos; sus seguidores en las redes sociales y los que han asistido a sus espectáculos anteriores pueden dar fe de ello. Es precisamente esta misma razón la que ha permitido que sus eventos reciban un gran respaldo y se extiendan por más tiempo de lo proyectado. Anteriormente, logró un éxito sin precedentes con su Stand Up Comedy “Mi suegra no me deja”, con más de 80 funciones en y fuera de Puerto Rico. Desde su niñez tuvo afición por el mundo de la música y el teatro. A los 14 años formó parte de una compañía de teatro en la ciudad de Lorain, O.H. donde se destacó como libretista, actor y músico. Aquí fue donde nació su pasión por el teatro y las artes. En el 2005 es contratado por la producción de Mediodía Puerto Rico para formar parte de dicho programa en WAPA TV. Su participación en televisión le abrió puertas en otros programas de dicha estación. En 2012, decide dedicar por completo su talento a la comedia familiar. Gracias a su humor, Josué ha logrado tener presentaciones exitosas en y fuera de Puerto Rico.