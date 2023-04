El ataque al Congreso

Durante el ataque al Congreso del 6 de enero de 2021 la vi como un celaje, allá al fondo de la imagen televisiva del maldito tumulto. Era la bandera de Puerto Rico, aunque también me alcanzó la duda porque la vi por poco tiempo; pudo haber sido la bandera cubana. En aquel ataque al Congreso, incentivado por los odios y resentimientos del trumpismo, bien pudieron haber motivado aquella aparición los múltiples agravios que ha sufrido por el Imperio el pájaro antillano con sus alas rotas.

El 1 de marzo de 1954, cuatro nacionalistas atacaron la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos “a tiro limpio”. Poco se habló de aquello como un “acto terrorista”; la “narrativa” independentista puntualizó el valor “simbólico” de aquel acto descabellado; buena parte de la juventud universitaria que nos formamos en la siguiente década vimos en el ataque al Congreso la ejemplaridad de la sentencia albizuista de cómo “la patria es valor y sacrificio”. Cinco congresistas resultaron heridos. Andrés Figueroa Cordero y Rafael Cancel Miranda apuntaron hacia los legisladores. Lolita Lebrón apuntó su Luger nueve milímetros “parabellum” hacia el plafón. No sabemos a ciencia cierta la naturaleza de la orden que impartió Pedro Albizu Campos. Aparentemente, sólo Lolita Lebrón no tiró a matar. A sesenta y nueve años de aquellos actos permanecen las dudas. Los historiadores no ofrecen muchas certezas. ¿Cómo se dieron y ejecutaron las órdenes del Maestro, de “Don Pedro”? Quizás nunca lo sabremos. En la prensa norteamericana se destacaron o se inventaron las siguientes palabras de Lolita Lebrón, quizás la más religiosa y católica de los cuatro: “I am a sinful woman”, como respuesta a una pregunta de la prensa de por qué lo hizo. No sabemos la veracidad de esas declaraciones, o si Lolita pensaría como Medea: “Sé que los actos que haré están equivocados; pero el coraje es el señor de mis intenciones”. El 1 de marzo de 1917 ese Congreso les había impuesto la ciudadanía norteamericana a los puertorriqueños. Era lo que conmemoraba, a manera de sonoro repudio, el ataque a mansalva.

El catolicismo reaccionario de Pedro Albizu Campos, su concepción “hispano-católica” de la patria, siempre estuvo influenciado por la teología del Padre Suárez -filósofo jesuita del Siglo XVI- en torno al tiranicidio. Ello justificaba el ataque en 1954 a un Congreso visto como el “tirano”, y ello a sesenta y seis años de la aprobación de esa Ley Promesa que ha venido a desmantelar nuestra escasa soberanía bajo un Estado Libre Asociado inaugurado en 1952, dos años antes del ataque. El tiranicidio también justificaría el atentado contra las vidas de Luis Muñoz Marín y Harry S. Truman durante la Revuelta de 1950. La república de Albizu Campos fue concebida según la imagen de un Sagrado Corazón de Jesús truculento y sangrante.

Ya en 1948, dos años antes de la Revuelta Nacionalista y cuando los puertorriqueños inaugurábamos el primer gobernador colonial electo por los puertorriqueños, Albizu Campos le escribió una piadosa carta al Papa Pío XII, quejándose ante la Santa Sede de la modernidad del estado secular puertorriqueño, enumerando agravios como una ley que justificaba y legalizaba el divorcio y la política pública que promovía los métodos anticonceptivos. A su vez, y revistiendo una ironía colonial, los obispos católicos yanquis -sobre todo James Peter Davis- tenían los mismos reparos respecto de la modernidad que representó el muñocismo y la obra social del Partido Popular Democrático, y que eventualmente tendría como grotesco desenlace la creación del Partido de Acción Cristiana en 1960, partido fundado por José Feliú Pesquera, un exdirigente independentista desafiliado del Partido Independentista Puertorriqueño.

Albizu Campos era un conservador católico, defensor de la monarquía española en un notorio discurso pronunciado en el Teatro Tapia, reaccionario a la usanza de Francisco Franco. El fascismo -no obstante el uso de las camisas negras por los cadetes de la República- era demasiado moderno para él. En cuanto a ética personal y moral social sería un antecesor de César Vázquez y su Proyecto Dignidad. No podríamos compartir esos ideales, pero fue protagonista, con su larga condena en la cárcel y hasta la pérdida de su cordura -según algunos-, de un testimonio único en nuestra historia. Ya a distancia de los que tanto admiran su heroísmo por una causa, está su innegable sitial en el martirologio. Fue testigo, como nadie en nuestra historia, de un ideal político.

La orden para el asesinato de Truman en la Casa Blair, las consideraciones tácticas y estratégicas de aquel profeta vuelto comandante militar, continúan en las penumbras de la Historia. Sabemos que Oscar Collazo y Griselio Torresola eran buenos tiradores que bien pudieron haber asesinado a Truman; jamás hubiesen disparado al plafón; en el intercambio de disparos murieron Torresola y el policía Leslie Coffelt. Eso fue en 1950, dos años después de la devota carta de Albizu Campos a Pío XII. Albizu, Lolita Lebrón en 1954 y el resto de los Nacionalistas bien aceptaron estoicamente la cárcel como consecuencia de unos actos que debemos repudiar. Admiramos el sacrificio, paradójicamente rechazamos la acción.

Lolita Lebrón era católica de comunión dominical en la Iglesia del Pilar en Río Piedras. Es difícil no pensar en una larga expiación para sus actos después del indulto del presidente Carter en 1979, a veinticinco años de haber sido encarcelada. Antes de entenderlos como protagonistas, los Nacionalistas fueron convertidos por el independentismo en monumentos conmemorativos. Aparte de las apologías y hagiografías, poco sabemos de ellos. Nos queda poca historia oral; para haber testimoniado el ideal de la independencia con sus vidas, apenas conocemos a profundidad sus biografías.

Después del ataque al Congreso, la representante Edna Kelly aseveró: “He variado mi política. Nada de estadidad para gente que no son americanos. Desde ahora estoy en contra”. La representante Kelly, demócrata por Nueva York, todavía entendía que americano era el “white anglo-saxon protestant”. Se equivocó: en 1959 los territorios incorporados de Hawaii y Alaska -ambos territorios ricos- serían admitidos a la estadidad federada. También fue ese el año del último intento de Muñoz Marín por legitimar la supuesta soberanía del Estado Libre Asociado. En 1956, dos años después del ataque al Congreso, el Partido Independentista Puertorriqueño pasaría a ser el tercer partido; ya estaría a punto de desaparecer como opción electoral varias veces a partir de los sesenta, ello a causa de la insignificancia de sus votos. Sesenta años después del Partido de Acción Cristiana, y en los tiempos del L.G.B.T.Q., los trans, la alteración de la ortografía y la gramática para acomodar minorías sexuales, César Vázquez resucita con su Proyecto Dignidad el moralismo social albizuista. Y en el verano de 2019, como ya habíamos hecho con la revolución pacífica que supuso el muñocismo, sacamos de La Fortaleza un “usurpador”, ello no mediante el tiranicidio que promulgaban el Padre Suárez y Albizu sino mediante una manifestación masiva y democrática, callejera y reguetonera, cívica y no violenta, muy en nuestra mejor tradición política.

Después de tantas décadas de oratoria hueca, opiniocracia predecible y argumentos leguleyos, cargamos con un muerto que ya apesta, y no sabemos si es el ELA, la Independencia o la Estadidad. Ya hasta hemos olvidado el agravio original, ahí perdido en el tumulto.

En San Juan, a 2 de abril de 2023