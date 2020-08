Iconoclastas

Los monumentos son casi siempre erigidos por el triunfalismo de los victoriosos; los derrotados solo merecerán el recuerdo si lo cultivan desde el resentimiento. Pero esta simetría es todavía más compleja. La Historia pocas veces es sentimental, más bien es oportunista y paradójica. Dice la leyenda que Napoleón, en ruta al cautiverio de Elba, usaba el uniforme de un oficial austriaco, de ese mismo ejército que lo había derrotado. Sentenciaba Curzio Malaparte que “la calamidad siempre ha usado el uniforme del victorioso”. Mussolini fue arrestado usando el uniforme de un soldado alemán. La Historia es cruel, irónica, cínica.

Cuando Ulises S. Grant derrotó los ejércitos de Robert E. Lee posiblemente jamás concibió que la memoria de Lee sería honrada mediante estatuas y monumentos. Subestimó el resentimiento del derrotado. Muchos estados del sur quisieron conservar la memoria tanto de su héroe militar como de esa cruenta guerra civil en que fueron vencidos. Esa comunidad quiso conservar también la bandera confederada, de aquel sur secesionista y atrasado, vencido por su propio sistema esclavista y el capitalismo industrial del norte; esa bandera quedaría para los blancos sureños como una reliquia de un pasado glorioso, algo así como la adhesión sentimental de los tejanos por su bandera, o la de los puertorriqueños por nuestra bandera nacionalista de cumplirse la casi imposibilidad de convertirnos en estado 51.

La herencia del racismo que engendró ese sistema esclavista está viva aún, más de siglo y medio después de terminada la contienda bélica más feroz y cruenta que ha conocido América. Para el sureño blanco y racista esa adhesión es sentimental y combativa. Para los negros es un emblema de la opresión y la humillación de sus antepasados. Terminan los sistemas y en el corazón de los hombres permanecen las creencias, las fobias, el prejuicio y los miedos.

El movimiento Black Lives Matter pretende que se borre ese legado. Pero también se reclama ¾típico de los movimientos de reivindicación histórica¾ la desaparición de toda complejidad humana que generó aquel sistema injusto. El puritanismo en la Historia es igual de peligroso que la Religión: tendríamos que expurgar buena parte de la literatura sureña, desde William Faulkner hasta Carson McCullers, pasando por Mark Twain con su Huckleberry Finn y Harriet Beecher Stowe con Uncle Tom’s Cabin. También serían expurgadas ¾término de la inquisición dominica¾ películas como Gone with the Wind y The Birth of a Nation. Desagraviar la historia debe ser asunto más de la reflexión histórica que del apasionamiento político. En todos esos escritores antes mencionados la palabra nigger aparece en sus escritos, es tanto parte de una cultura como de un injusto e inhumano sistema económico. ¿Por qué no volar por los aires la columnata de Bernini en el Vaticano?, esa arquitectura triunfalista que oculta tantos crímenes del catolicismo, desde las Cruzadas hasta la pedofilia.

La Guerra Civil Española, otra calamidad, terminó con dos millones de muertos. El general Francisco Franco hizo construir el monumento del Valle de los Caídos con presos políticos, aunque quiso que como osario tuviera tanto los restos de nacionales como de rojos; la Historia también admite la hipocresía y el cinismo. La actual relectura de la historia española exige la demolición de ese monumento. ¿Por qué no demoler, también, El Escorial, que queda cerca, el monumento que Felipe II-el máximo imperialista que conoció la Corona Española e instigador de masacres ejemplares en las guerras religiosas de los Países Bajos-construyó a la memoria de su paso sobre el planeta? El nacionalismo casi siempre condena en proporción directa a la memoria de los abuelos, es decir, lo que se vivió anterior a ellos se olvida, o se perdona. Sólo el racismo es capaz de sobrevivir con la más empecinada y cruel memoria.

Alemania prohibió la esvástica; la hoz y el martillo todavía se enarbola, el Partido Comunista ruso la despliega orgullosa y sentimentalmente en la Rusia de Putin. La esvástica nazi llevó a la muerte a cuarenta y cuatro millones de seres humanos, entre los que se encontraban seis millones de judíos, casi todos asesinados en una Polonia católica que también los persiguió. El estalinismo fue responsable de miles de comunistas que perecieron en las “purgas” de los años treinta, gulags y exilios. Los alemanes son escrupulosos en lo tocante al nazismo, no así los rusos respecto del estalinismo. No olvidemos que fue Stalin ¾¡el gran capitán! según Neruda¾ quien fue exaltado en los peores versos del Canto General. “Stalin electrificó la Unión Soviética”, me aseguraba José Luis González a manera de justificación histórica y argumento exculpatorio. La Historia también es pródiga en creyentes.

Woodrow Wilson fue expulsado de los edificios de Princeton y posiblemente lo será del Center for Scholars en Washington por su racismo, ello a pesar de haber sido el inspirador de la Liga de las Naciones. A veces se nos hace difícil admitir las contradicciones en la grandeza: Luis Palés Matos, gran poeta de nuestra ascendencia afroantillana, escribió un poema satírico-Monsieur Antuén- mofándose del político negro Luis Ramos Antonini, alevosa composición que hoy provoca vergüenza ajena.

Entonces también perecerán los emblemas menores, como la marca Aunt Jemima, una de esas negras de pañolón a la cabeza de que hablaba el propio Palés en su novela Litoral. El Uncle Ben’s también desaparecerá como mayordomo sonriente y también se podría cuestionar la simpatía de Louis Armstrong; si se trata de figuras que denigran al afroamericano por qué no prohibir las películas creadas por el gran fotógrafo afroamericano Gordon Parks durante los años setenta, aquel Superfly que tiraba cocaína con la estrafalaria indumentaria de un sombrero borsalino de ala anchísima y capa larga a los tobillos. El Superfly era el jodedor callejero con la descomunal verga africana.

Habría que tumbarle la cabeza a Cristóbal, que nos liberó a nosotros los taínos del taparrabos. Tendríamos que desterrar a Lope de Vega del currículo de Estudios Hispánicos. Antes del Dr. Goebbels, fue el gran propagandista de aquella noción triunfalista del Siglo de Oro de que los españoles “descendían de los godos”, ideología que había expulsado a los judíos de España y más adelante echaría a los musulmanes. No deberíamos leer a Quevedo, un feroz antisemita, ni escuchar la muerte de Isolda por Wagner, otro recalcitrante antisemita.

Tampoco deberíamos leer a Ernst Junger, quien desfiló por los Campos Elíseos a caballo como oficial alemán, comenzada la ocupación de París en la Segunda Guerra Mundial. Ni a Curzio Malaparte, quien fue corresponsal italiano de guerra en el frente de Leningrado, adscrito a las fuerzas invasoras del Eje.

Desagraviar toda la historia es no admitir sus trágicas contradicciones: un trago de brandy Felipe II es conmemorativo de uno de los grandes fanáticos religiosos de todos los tiempos. Si preferimos el Gran Duque de Alba honraremos la memoria del “Duque Negro”, implacable comandante de Felipe II, los tercios de Flandes y el terror de los Países Bajos.

Quizás deberíamos aprender de nuestra propia historia: En 1950 un comando nacionalista trató de asesinar al gobernador Luis Muñoz Marín en La Fortaleza. Dos años después ese mismo gobernador indultó a Pedro Albizu Campos, jefe del Partido Nacionalista e inspiración para aquel comando suicida. Hoy por hoy ese jefe de “los derrotados”, según la novela de César Andreu Iglesias, es honrado en calles, centros comunales y escuelas que llevan su nombre. La Historia también contiene el olvido, o la memoria indiferente, como manera de expiación.

Por cierto, si vamos a eliminar a los Indios de Cleveland por corrección política -el primer equipo de la Liga Americana en reclutar a un afroamericano, Larry Doby- debemos desagraviar a nuestros taínos, eliminándole los Indios al equipo de Mayagüez y, de paso, quitarle el Yankees a los de Nueva York, por haber ganado la Guerra Civil.