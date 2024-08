Esa bala de menor calibre iría tan rápida que al oírse la detonación ya estaría dándole al objetivo. Falló por una pulgada. El defensor de la segunda enmienda, pilar de U.S.A según uno de sus máximos auspiciadores, el American Rifle Association, caería fulminado por un francotirador aficionado, y no como ocurrió con los disparos de Lee Harvey Oswald, sniper adiestrado por los Marines e indoctrinado por los Soviets antillanos.

No pasó. Por poquito los Estados Unidos de Norteamérica, y el mundo, no salieron de su peor pesadilla. Todo había fallado en defenderlo: el Servicio Secreto, la policía local, los gritos del público que vieron el potencial asesino arrastrándose por el techo del edifico fatídico.

En su El Príncipe , libro que se ocupa principalmente de la maldad en el ejercicio del poder, Maquiavelo hace una distinción entre la virtú y la diosa fortuna. Que conste, la virtú no es para Maquiavelo ejemplaridad moral sino la capacidad para dominar los designios de la diosa fortuna; hay que admitir que en lo anterior Maquiavelo pudo haber usado a Trump como certero ejemplar, lo mismo de la resiliencia del ego que de la voluntad ante la adversidad.

En El Príncipe , según la virtú de su modelo principal, César Borgia, y también el padre de éste, el Papa Alejandro VI, el poder se ejerce y se sostiene mediante el engaño, y, si no se puede conseguir la devoción del pueblo, pues se gobierna con el miedo . Lo mismo que Mussolini, Hitler, Stalin, Franco, Gadafi, Fidel, Trujillo, Balaguer y Maduro en nuestras tierras, el ejercicio del mando siempre implica la sutil capacidad para sobreponerse a lo peor que nos depara la diosa fortuna.

El atentado contra Trump no será advertencia sino más bien reafirmación de esa titularidad. Los Estados Unidos nos pertenece; pretenden, los siniestros liberales y sus élites, arrebatárselo al trabajador blanco, siendo cómplices los latinos y los negros, que bastante se nos han adelantado económicamente en el actual panorama económico de la globalización.

Esa sobrevivencia paranoide de la Norteamérica blanca aparentemente no es impedimento, mucho menos reflexión, para los republicanos locales y estadistas en general. Les quitan la estadidad del programa del Partido Republicano y aun así acuden a vitorear la candidatura de Trump.

No entienden que los puertorriqueños, y no obstante la ciudadanía estadounidense, somos considerados “colored people”, emigrantes a su país, invasores; no pertenecemos en los designios de un partido que pretende reblanquear su país. Cuando Jenniffer González vuelve a respaldar a Trump el sentimiento debe ser de vergüenza ajena.