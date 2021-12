2021

Termina el 2021. Como nos lleva acostumbrando este siglo, ha sido un año muy duro para la humanidad. Solemos decirnos “felicidades en el año nuevo”, y piensa uno en el año que se va extinguiendo y solo recuerda las noticias duras, las que machacan a la humanidad, y a tantos en todas partes. Como el fin de año se va poniendo lento, y no suelen producirse grandes noticias, los medios de comunicación preparan resúmenes y rellenan los noticiarios y diarios con resúmenes de los eventos que parecen más significativos. Se suma el ceremonial de citar a opinadores, peritos, o a esa plaga moderna de las celebridades, quienes con ignorancia y rimbombancia narran de entre lo que recuerdan lo que piensan fue más importante. Hacen también fiesta los almanaqueros y los astrólogos ---de los cuales muchos son más bien inventores de horóscopos quienes no distinguirían una constelación de un junte de luciérnagas--- y en la danza de opiniones no pueden faltar los columnistas o articulistas quienes atisbamos por el espejo retrovisor al año viejo.