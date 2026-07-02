A 250 años de la Independencia de Estados Unidos
La conmemoración de los 250 años llegará y pasará, con desfiles y discursos ajenos a esta isla, opina Joseph Harrison
2 de julio de 2026 - 9:00 PM
2 de julio de 2026 - 9:00 PM
El próximo 4 de julio de 2026 Estados Unidos cumple 250 años de su Declaración de Independencia. La conmemoración oficial, bautizada como Semiquincentenario o America250, no se limita a los cincuenta estados ya que incluye de forma expresa a los territorios, y Puerto Rico figura, al menos sobre el papel, dentro de esa celebración. No obstante, en la comunidad de historiadores la efeméride apenas se escucha. ¿Por qué un aniversario de tal magnitud pasa casi inadvertido entre quienes han hecho el contar el pasado su oficio?
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: