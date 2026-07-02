El próximo 4 de julio de 2026 Estados Unidos cumple 250 años de su Declaración de Independencia. La conmemoración oficial, bautizada como Semiquincentenario o America250, no se limita a los cincuenta estados ya que incluye de forma expresa a los territorios, y Puerto Rico figura, al menos sobre el papel, dentro de esa celebración. No obstante, en la comunidad de historiadores la efeméride apenas se escucha. ¿Por qué un aniversario de tal magnitud pasa casi inadvertido entre quienes han hecho el contar el pasado su oficio?

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