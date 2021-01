A deshacer la desigualdad en Puerto Rico

Las reglas de conducta, las normas sociales, es decir, los entendidos en la vida comunitaria, se establecen por quienes tienen el poder en cada momento. Los esclavos en la democrática Grecia no participaban de la vida de la polis. Tampoco los naborias en las prácticas taínas, ni al día de hoy los intocables en India. Mas si algo nos aclaran las investigaciones históricas es que todas esas experiencias han tenido en común el hecho de la exclusión y marginación de las mujeres del poder político, en todos los países, en todos los momentos, por miles de años. Solo no aceptan esta realidad los que no quieren educarse y prefieren los mitos y la ignorancia.