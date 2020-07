Abundancia de universidades, no solo una

Ya no se puede hablar de la Universidad, o de una universidad sin más. No se puede pensar sobre ella en singular, en Puerto Rico ni en el resto del mundo.

A decir verdad nunca se debió de hablar en singular sobre lo universitario. Las universidades fueron predominantemente religiosas en algún momento de la historia de Europa occidental, pero en la misma época hubo algunas subvencionadas por municipios y otras por familias reales. Así fue fundamentalmente hasta finales del siglo dieciocho y comienzos del diecinueve. Sus currículos diferían, el tipo de estudiante también. A partir de la última fecha es que los Estados europeos, estadounidenses y latinoamericanos comienzan a invertir en instituciones de educación superior en las que se adiestraba, es importante aclararlo, a un porcentaje ínfimo de sus ciudadanos y se llevaban a cabo investigaciones que se hacían cada vez más importantes para los sectores dominantes de las comunidades que las subvencionaban. Puerto Rico tendría que esperar un siglo, hasta el 1903, para inaugurar su centro de estudios superiores. Se le había solicitado a los españoles durante décadas, pero estos, con muy pocas luces, reiteradamente se negaron a concedérnoslo.

Contrario a los Estados Unidos, cuyas primeras universidades respondían a visiones religiosas, en Puerto Rico estas vendrían después. La primera de ellas, ya en la segunda década del siglo veinte, sería la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), en el 1912 como escuela y ya en el 1919 como institución de estudios superiores (IES), si bien lo que es hoy la Universidad del Sagrado Corazón (USG) se había inaugurado en el 1880, también como instancia escolar, transformándose solo en el 1935 en lo que llamaron el “college”. La Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR) sería fundada en el 1948 y el Puerto Rico Junior College, el cual eventualmente se convertiría en lo que se conoce desde hace un par de meses como la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) un año después, en el 1949.

Al fundar la Universidad de Puerto Rico (UPR) en el 1903 se tuvo en mente sobre todo el interés de los Estados Unidos en que aprendiéramos inglés de modo que nuestra cultura nacional, entonces como hoy no homogénea, pudiera substituirse por la estadounidense, tampoco homogénea por cierto, aunque así lo pretendieran entonces y hoy la suponen los estadounidenses y la mayoría de los puertorriqueños. Esto también debió haber sido uno de los motivos de su creación, tanto en el 1912 en San Germán, con la UIPR, fundada por un religioso tejano, John Will Harris, como en Ponce en el 1948 con la PUCPR, fundada con el empuje del obispo católico James Mc Manus, recordado por sus indebidas intervenciones en nuestra dinámica política.

Al igual que en la UPR, en la PUCPR la preparación de maestros fue meta esencial en su surgimiento, mientras que en la UIPR y la UAGM lo sería solo eventualmente. Desde luego, estas instituciones de educación superior no permanecerían siempre fieles a lo que sus fundadores pretendían y han desempeñado roles muy diversos en el desarrollo que ha vivido la educación superior del país.

A medida que avanzó el siglo veinte estas tres universidades privadas fueron ampliando su influencia, prestándole atención a sectores poblacionales que la UPR gubernamental, la cual también crecía de modo vertiginoso, aparentemente no podría atender. Cuesta trabajo sin embargo entender por qué la UPR, la UIPR, la PUCPR y la UGM se lanzan, entre finales de los sesenta y durante los setenta del siglo pasado, a crear una red en su mayoría de colegios regionales aun en las mismas ciudades y les llevó tanto tiempo (¡apenas hoy!) comprender que no sería posible que todas, ofreciendo planes de estudio muy similares, sobrevivieran. Los llamados grados tecnológicos comienzan a ser ofrecidos tanto en la pública como en las privadas, al igual que en el Departamento de Instrucción de entonces, el cual crea sus institutos tecnológicos en los que también se ofrecerían “carreras cortas”, lo que es expresión contundente de una ausencia de diálogo que, por lo demás, siempre ha caracterizado nuestra vida pública. Y no digamos nada del desperdicio de recursos que ello ha implicado.

En los setenta y en los ochenta se podía entonces estudiar una de aquellas llamadas carreras descritas también como técnicas, en el sistema de la UPR, en el DE, en una de aquellas tres grandes universidades privadas y en otras, también privadas, que se iban añadiendo a estas. Pero realmente no como se había contemplado porque pronto, no solo en los colegios regionales de la UPR, sino también en unidades análogas de las tres principales privadas, habríamos de insistir en ofrecer sobre todo variantes del bachillerato tradicional estadounidense, tal y como ya lo hacía desde un principio y se podría decir que exitosamente el Recinto de Río Piedras de la UPR. No ocurrió así en todos los recintos que se fueron fundando, pues en algunos se identificaría el problema y habría esfuerzos por desarrollar una personalidad propia. Tampoco se debe incluir en este cambio de metas a los institutos del DE de Ponce, San Juan, Guayama y Manatí, siempre olvidados, que sí han continuado ofreciendo carreras cortas, aunque en condiciones cada vez más precarias y atendiendo cada vez menos estudiantes.

Pero, ¿a dónde condujo todo esto? Algunos programas de las tres grandes universidades privadas se irían haciendo imprescindibles, unos compitiendo en buena lid, otros porque nadie más ofrecía tal o cual especialidad. Sin embargo, en aquellos currículos que no habrían sido objeto de evaluaciones que trascendieran la existencia de ayudas o becas para los jóvenes, se confrontarían grandes retos, que es lo que estamos viviendo hoy y que debe analizarse en un contexto en el que aparentemente nos siguen llegando universidades de afuera, evidenciando que ya no se puede hablar de la Universidad, pero tampoco de las principales universidades privadas del país según nos hemos acostumbrado; especialmente si tomamos en consideración la diversidad de instituciones que se establecieron en los últimos veinticinco años del siglo pasado.