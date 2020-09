Al final del camino de la descolonización

Al final del camino que conduce a la descolonización de Puerto Rico -y como condición para lograrla- se encuentra una Asamblea para la Descolonización. Podrá tener ese nombre o cualquier otro; lo importante es su composición y su propósito. Todo lo demás está abierto a discusión. Estará compuesta por delegados electos por el pueblo de Puerto Rico que estarán comprometidos con promover determinadas alternativas de estatus que estén fuera del alcance de la cláusula territorial de la constitución de Estados Unidos y que cumplan con las exigencias del derecho internacional.

La función y propósito de dicha entidad o asamblea será lograr comprometer al Congreso y al gobierno de Estados Unidos con un proceso de negociación en que las delegaciones -representando cada cual su fórmula- logren acordar los términos y condiciones de las alternativas para que los puertorriqueños puedan entonces -con pleno conocimiento de causa- escoger la de su preferencia.

Este desenlace es inevitable porque, salvo circunstancias inimaginables, no podría ser de otra manera. Hasta los estadistas no tendrán otra opción que la de transitar este camino. Aun si prevaleciera la estadidad en el referéndum sí o no del próximo noviembre, por ejemplo, debería ser obvio que el Congreso no morderá esa carnada binaria, sino que promoverá un proceso decisional más amplio para contener la exuberancia anexionista, y buscará un camino que lleve a la exploración y precisión de las otras alternativas de estatus. Es lo que le conviene.

PUBLICIDAD

La reciente iniciativa de Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez que propone una modalidad de asamblea de estatus debe servir como botón de muestra de lo anterior. Lo fundamental de esa propuesta es que afirma claramente el propósito descolonizador de esa asamblea. Atrás quedan las ambigüedades entre poderes plenarios y no plenarios que eran antes parte de las jerigonzas del discurso del liderato del Partido Popular Democrático.

Llegar pues al final del camino debe ser el objetivo de todos los que creemos en la descolonización. Solo en ese proceso de negociación descubriremos lo que Estados Unidos está dispuesto a ofrecer en cada alternativa, más allá de la independencia misma que es la única que nos pertenece como cuestión de derecho.

Los creyentes en la libre asociación averiguarán al fin si es posible esa ciudadanía americana por nacimiento a perpetuidad en la que tanto insisten, y los estadistas sabrán dónde están parados con relación a los temas cruciales de idioma y súper mayorías, y al aún más espinoso asunto de cómo el pueblo de Puerto Rico va a conservar su derecho inalienable a la libre determinación en la estadidad. Los independentistas, por nuestra parte, tendremos la oportunidad de confirmar los grandes logros que obtuvimos en el Congreso entre 1989 y 1991 con relación al proceso de transición en la República de Puerto Rico.

Ese proceso de negociación es indispensable e inevitable. Si trabajáramos todos juntos -como viene proponiendo el Partido Independentista Puertorriqueño hace años- no tardaríamos en lograrlo. Desafortunadamente, por el momento, ni el PPD ni el Partido Nuevo Progresista dan señales de apartarse del callejón sin salida al que tienen condenado al país. En esos dos partidos el compromiso con la descolonización sigue siendo escuálido y marginal.