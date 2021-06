Apertura con ciencia: por un retorno a clases seguro

A lo largo de la pandemia de COVID-19 se ha escuchado que los estudiantes, de todos los niveles, se han visto afectados por la falta de clases presenciales. Este argumento ha sido utilizado para priorizar el retorno a las aulas. Sin embargo, al momento de escribir este texto no hay publicados estudios en Puerto Rico sobre este tema. Por lo tanto, no podemos decir que la falta de clases presenciales ha tenido un efecto dañino en los estudiantes, porque no hay datos sobre ello. No se pueden extrapolar los resultados de investigaciones llevadas a cabo en otros países ya que esto conllevaría ignorar los determinantes sociales de la salud de nuestra población.