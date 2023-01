Arte puertorriqueño en el Whitney

Me llegó a Nashville el catálogo de arte “No existe un mundo poshuracán: Puerto Rican Art in the Wake of Hurricane María”. La exhibición corre hasta el 23 de abril en el Whitney Museum of Art, donde artistas de la Isla y de la diáspora presentan 20 obras creadas después del huracán María, en los últimos cinco años. La mayoría son artistas jóvenes.