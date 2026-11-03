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prima:Asalto a la Presidencia del Tribunal Supremo

El Diario de Sesiones revela que entre los delegados populares y estadistas hubo consenso sobre el alcance de los vastos poderes administrativos que la Constituyente delegó en la jueza presidenta, destaca Rafael Cox Alomar

3 de noviembre de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La jueza presidenta no responde a los intereses caciquiles de la Palma, pues hay que despojarla de su poder constitucional para administrar la Rama Judicial, aunque ello conlleve violar la Constitución que ellos mismos juraron defender, escribe Rafael Cox Alomar. (Ramon "Tonito" Zayas)

No se equivocó el barón de Acton cuando advirtió que “el poder absoluto corrompe absolutamente.” Sugerimos leer su carta al obispo anglicano Mandell Creighton, emitida el 5 de abril de 1887.

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