Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Asalto a la Presidencia del Tribunal Supremo
El Diario de Sesiones revela que entre los delegados populares y estadistas hubo consenso sobre el alcance de los vastos poderes administrativos que la Constituyente delegó en la jueza presidenta, destaca Rafael Cox Alomar
3 de noviembre de 2026 - 11:10 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.