Asteroides, meteoritos y el ego que nos destruye
Decisiones centradas en intereses individuales se toman sobre bienes comunes, escribe Cynthia Burgos
24 de marzo de 2026 - 9:30 PM
24 de marzo de 2026 - 9:30 PM
La Tierra tiene aproximadamente 4,540 millones de años. Los geólogos han organizado esa historia en grandes capítulos llamados eras geológicas. No se definen por calendarios humanos sino por transformaciones profundas que han hecho que la vida como se conocía en la era anterior ya no exista. Se determinan estudiando el registro geológico -las capas de rocas y sedimentos de la Tierra donde quedan preservados fósiles. Así se identifican cambios trascendentales en el sistema terrestre, como extinciones masivas, transformaciones climáticas o la aparición de nuevas formas de vida.
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