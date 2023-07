Barbie y el imaginario del juguete llevado al cine

De niña siempre me pregunté cómo sería vivir en el mundo de Barbie. Y me atrevo a decir que no ha habido niño que, jugando con GI Joe’s y los camiones Tonka, no haya soñado vivir las aventuras que imaginaba mientras se divertía. ¿Quién no recuerda aquellos días de juegos de mesa que parecían interminables frente al tablero de Clue, Monopolio o Candyland?