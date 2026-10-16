La apertura de una compuerta de Carraízo tras las lluvias recientes invita a mirar más allá de la superficie del lago. Que el agua alcance un nivel elevado es una excelente noticia, pero no significa que el embalse conserve su capacidad original. Los sedimentos acumulados durante décadas y sobre todo por el huracán María ocupan un espacio que podría utilizarse para almacenar agua y amortiguar los efectos de los periodos secos. Aunque la apertura responde al nivel del embalse, las escorrentías y los criterios operacionales de seguridad, la pérdida de capacidad de almacenamiento plantea un gran desafío: conservar una mayor parte del agua que recibimos para afrontar la próxima escasez.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.