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Rafael Méndez TejedaRafael Méndez Tejeda
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prima:Carraízo: el nivel sube, la capacidad baja

El país no puede darse el lujo de afrontar otra crisis hídrica con una gestión deficiente, opina Rafael Méndez Tejeda

16 de octubre de 2026 - 10:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
En caso de Carraízo la pérdida de almacenamiento está documentada. La evaluación ambiental de FEMA de 2022, basada en una batimetría de octubre de 2019, situó la capacidad de Carraízo en aproximadamente 15.06 millones de metros cúbicos, frente a los 26.8 millones originales de 1953, indica Rafael Méndez. (dennis.rivera@gmail.com)

La apertura de una compuerta de Carraízo tras las lluvias recientes invita a mirar más allá de la superficie del lago. Que el agua alcance un nivel elevado es una excelente noticia, pero no significa que el embalse conserve su capacidad original. Los sedimentos acumulados durante décadas y sobre todo por el huracán María ocupan un espacio que podría utilizarse para almacenar agua y amortiguar los efectos de los periodos secos. Aunque la apertura responde al nivel del embalse, las escorrentías y los criterios operacionales de seguridad, la pérdida de capacidad de almacenamiento plantea un gran desafío: conservar una mayor parte del agua que recibimos para afrontar la próxima escasez.

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ACERCA DEL AUTOR
Rafael Méndez Tejeda

Rafael Méndez Tejeda

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El autor es profesor de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina, donde dirige el Laboratorio de Investigación en Ciencias Atmosféricas. Además, es miembro del Comité de Expertos y Asesores...
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