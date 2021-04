Caso George Floyd: culpabilidad policiaca que siembra precedente

Me comentaba un estudiante de derecho —antes del veredicto del jurado que encontró culpable al expolicía Derek Chauvin— que no veía forma alguna de que ese jurado pudiera decidir otra cosa. Se fundamentaba en los múltiples vídeos en los que se veía a Chauvin, un policía blanco de Minneapolis, presionando con su rodilla, por 9 minutos y 29 segundos, el cuello de George Floyd y a otros dos policías —también blancos y ahora expolicías en espera de su propio juicio— agarrándolo por las piernas y oprimiéndole el pecho, también con una rodilla. Mientras, Floyd imploraba por su vida al expresar que no podía respirar. Paralelamente, los transeúntes les reclamaban a los policías que desistieran del abuso; que iban a matar a un ser humano que no oponía resistencia de clase alguna. Evidentemente, parecía ser un caso contundente.