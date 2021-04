Cese al entuerto imperial de Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio

No es la primera vez, es más, es la enésima desde el siglo pasado, que un comité del Congreso federal, esta vez el de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, se embarca, como ocurrió este miércoles, en una nueva discusión alrededor del problema colonial del territorio de Puerto Rico. Lo que sí es la primera vez es que, en esta ocasión, clara y ultrajantemente, el propósito real del comité no es echar hacia adelante el proceso político para la implantación del voto mayoritario de los puertorriqueños, ciudadanos estadounidenses –no lo olvide alguien–, que en noviembre pasado ordenaron la conversión del actual territorio no incorporado en un estado de la Unión federal. En lugar de respetar la orden de los puertorriqueños dada en las urnas plebiscitarias, el liderato del comité pretende seguir columpiando por entre ramas el proceso descolonizador que se dio simultáneamente con los comicios pasados.