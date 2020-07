¿Cómo evitaremos llegar al descontrol?

Uno de los miembros del Task Force médico nombrado por la gobernadora señaló en los pasados días que “estamos a punto del descontrol” en el manejo de la pandemia del COVID-19.

Al leer sus expresiones, recordé cuando nos enteramos de que una italiana que llegó a la isla en un crucero tuvo que ser hospitalizada aquí ante la sospecha de estar contagiada con ese virus, que estaba comenzando a impactar a las personas a través de todo el globo.

Desde ese día, hasta el presente, han sido muchas las decisiones tomadas por la administración, algunas acertadas y otras no tanto.

En esos primeros días recuerdo haber leído en los medios de comunicación que uno de los primeros retos con los que los profesionales de la salud se estaban encontrando por el COVID-19 era que muchos pacientes, como consecuencia del contagio con el coronavirus, sus sistemas respiratorios estaban comprometidos, y requerían el uso de ventiladores.

Entonces, muchos centros de salud se enfrentaron a la falta de inventario suficiente de esas máquinas. Tanto así que para esos días, Italia anunció que recién había aprobado un protocolo para determinar a quiénes de las personas contagiadas con el coronavirus se le prestarían servicios médicos y a quién no. El protocolo, en algunos lugares, incluía la directriz de que esos servicios no se ofrecerían a las personas de 60 años o más para reservar los ventiladores para los jóvenes con mayor probabilidad de sobrevivir.

Desde ese momento el tema de los ventiladores cobró mucha relevancia. En cada oportunidad que se me presentó pregunté a la administración cuál era el plan para evitar que los médicos en Puerto Rico se tuvieran que enfrentar a la horrible situación de decidir quién vive y quién no.

Luego, con bombas y platillos, el gobierno anunció la recién instalación de un hospital móvil en Mayagüez, preparado entre agencias estatales y federales para, de ser necesario, atender casos de la pandemia en la eventualidad de que las camas en los hospitales no fueran suficientes para atender los pacientes. Sin embargo, hoy existe preocupación por el aumento de las hospitalizaciones.

El epidemiólogo del Task Force médico dice que el promedio de casos es el más alto desde que Puerto Rico comenzó a enfrentar esta situación. Dice que le preocupan los mítines políticos y las protestas por el riesgo de trasmisión comunitaria. El secretario de Salud también ha dicho que le preocupa la situación y que no ve como inapropiada la recomendación del grupo asesor en salud de no continuar a la próxima etapa de la reapertura de los sectores económicos en Puerto Rico. Parece que existe una opinión generalizada entre profesionales de la salud de que la apertura de los negocios nocturnos no se debe dar por el momento.

Por otro lado, recién escuchamos a la gobernadora decir que el aumento de casos es responsabilidad tuya y mía y no del gobierno. Reitero que la lucha contra esta pandemia es una responsabilidad compartida entre tú y yo y nuestro gobierno. Sin embargo, cuando el gobierno determinó comenzar la reapertura de los sectores económicos fuimos muchos los que preguntamos si Puerto Rico estaba listo. Advertimos del riesgo de que una reapertura prematura pudiera resultar en una segunda ola de contagios, como ha sido en otras jurisdicciones. Hoy parecería que muchos profesionales de la salud coinciden en que algunos sectores no debieron haber sido autorizados para su reapertura, entre otros, los cines.

Sin embargo, solo para fines de la discusión, asumamos por un momento estar de acuerdo con la posición de la gobernadora de que el alza de los casos no es responsabilidad de las decisiones tomadas por el gobierno que ella dirige. Estemos de acuerdo con que la gente es responsable del alza de los casos. El resultado es un aumento preocupante de casos, tanto que uno de sus asesores dice que estamos a punto del descontrol. Y ante esto, ¿será responsabilidad de su gobierno tomar decisiones y actuar para enfrentar esta nueva realidad, independientemente de a quién se le debe atribuir la culpa?

La responsabilidad del gobierno no es algo de lo que la primera mandataria se puede desentender, pero ya estamos donde estamos. Y, ante esto, ¿cuál es el plan del gobierno para enfrentar la nueva realidad? ¿Qué hará el gobierno para evitar llegar “al descontrol” que su asesor advierte?