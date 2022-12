Con la agricultura aprendí a ser

Resido en el Barrio Bartolo del pueblo de Lares, tengo 15 años y curso mi cuarto año como estudiante homeschooler. Padezco de una serie de alergias que han llegado al extremo de causarme eventos de anafilaxia. Mi padre, siendo agricultor, poco a poco me fue enseñando el amor a la agricultura y por eso me entusiasmé con ella, en particular con el cultivo del cacao.