Los consejos de titulares de condominios siguen insistiendo para que se les pague lo reclamado por daños relacionados con el impacto del huracán María. Han pasado casi siete años de ese evento, pero lo que se escucha es más de lo mismo. Los consejos de titulares culpan a las aseguradoras de no cumplir con sus obligaciones contractuales. Mientras, las aseguradoras culpan a los ajustadores y a las compañías que compran los reclamos de inflar el valor de la propiedad afectada para no pagar. Los casos en los tribunales no acaban de resolverse.