Construir conocimiento junto a la niñez

Muy probablemente te has topado con niños muy curiosos. Preguntas como: ¿por qué? y ¿qué es eso? pueden ser muy escuchadas si estás cerca de estos. La curiosidad y dirección hacia el descubrimiento del mundo en los niños se manifiesta de una forma libre y no planificada. Los adultos pretenden tener respuestas a todas las preguntas de forma rápida y rígida con intención de recibir conformidad de los niños, pero no necesariamente sucede de esta forma. Es aquí donde chocan el mundo conocido, complejo y vivido de forma apresurada de los adultos y el nuevo mundo que necesita detenimiento, repetición y apertura paciente para la integración plena de los niños.