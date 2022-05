Corrupción y educación: ¿se puede enseñar la virtud?

“Menón” es uno de los diálogos más famosos de Platón (c. 427-347 a. C.). Y comienza con la siguiente pregunta: “¿Puedes decirme, Sócrates, si la virtud (areté) es algo enseñable? O, si no es enseñable, ¿es algo que puede adquirirse mediante el entrenamiento? O bien, si no puede adquirirse ni por la formación ni por la enseñanza, ¿se adquiere de nacimiento o de alguna otra manera?”